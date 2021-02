Apple testuje skládací iPhone, měl by podporovat i Apple Pencil

O tom, že Apple interně testuje různé prototypy produktů, které ve finále nikdy nespatří světlo světa, se ví už roky – dělá to tak každá společnost, co se zabývá produktovým vývojem. Co se týče Applu a iPhonů, sem tam se na webu objeví informace o některých „divokých“ prototypech u kterých Apple zkoumá, zda-li jde o správnou vývojovou cestu, nebo jen marné snahy o něco neobvyklého. V současné době Apple údajně zkoumá možnosti výroby skládacího iPhonu, který by se podobal již uvedeným zařízením jako je Samsung Galaxy Z Flip nebo Z Fold.

Podle informací od zahraničních insiderů Apple testuje celou řadu provedení skládacích iPhonů. Ty nejzajímavější varianty mají připomínat spíše zařízení typu Samsungu Galaxy Z Flip, tedy s tzv. clamshell otvíracím mechanismem připomínající stará „véčka“. Konstrukce s bočním rozevíráním údajně u inženýrů Applu tak populární není.

Jednou z klíčových vlastností těchto modelů by měla být podpora pro Apple Pencil, a to ať už těch současných, nebo potenciálně zcela nových, které budou pro tyto nové iPhony uzpůsobené. Zajímavá je informace o tom, že by měl Apple skládacími iPhony cílit na mladší publikum, čemuž by měla odpovídat cena. Tomu se však nechce příliš věřit vzhledem k tomu, jak náročný vývoj, výroba a použité komponenty v podobných konstrukčních řešeních jsou.

Jak by mohl vypadat skládací iPhone?

Tak jako tak by měl Apple dle předpokladů nabízet skládací iPhone zhruba v roce 2025. Může se tak velmi pravděpodobně opakovat klasická situace, kdy Apple počká na to, jak se s touto technologií, resp. konstrukcí poperou ostatní výrobci a nakonec to bude právě Apple, kdo na trh přinese funkční a odladěný produkt, jako to bylo například v případě iPadů nebo Apple Watch.