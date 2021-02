Alza začala prodávat alternativu k nabíječce MagSafe, je o třetinu levnější než originál

Komerční sdělení: Líbí se vám myšlenka bezdrátového nabíjení iPhonů 12 přes magnetickou nabíječku MagSafe, ale nechce se vám utrácet za její originální verzi v ceně 1190 Kč? Pak pro vás máme super tip na alternativu, která funguje naprosto stejně jako originální MagSafe, ale je k dispozici o třetinu levněji. Řeč je konkrétně o nabíječce Hishell Magsafe Wireless Charger, kterou nyní začala prodávat Alza za cenu 699 Kč.

Z hlediska designu byste nabíječku od Hushell od “Applovské” verze odlišovali na první pohled jen stěží a totéž v bledě modrém se pak dá říci i o technických specifikacích. To jinými slovy znamená, že podporuje Power Delivery o výkonu až 15W, dokáže rozpoznat nabíjené zařízení a na svém druhém konci nabízí USB-C konektor. Samozřejmostí je pak magnet sloužící k uchycení nabíječky na záda iPhonu 12 s MagSafe. Tím nejlákavějším na nabíječce je pak bezesporu její cena nastavená na 699 Kč, což je o celých 491 Kč méně, než za kolik nabízí originál Apple. Pokud tedy máte chuť tento typ nabíjení vyzkoušet a to ideálně co nejlevněji, je MagSafe nabíječka Hishell ideální volba.

Levnou alternativu k originální MagSafe můžete zakoupit zde