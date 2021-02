7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (17. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Každá fotografie si s sebou nese takzvaná metadata neboli data o datech. Díky tomu tak zmiňované snímky v sobě skrývají informace například o použitém fotoaparátu, o poloze pořízení fotky, datu a čase a řadu dalších. S pomocí aplikace EXIF Viewer: Photo Metadata si tyto informace budete moci kdykoliv projít a případně i upravit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Určitě jste se již párkrát ocitli v situaci, kdy jste na vašem iPhonu či iPadu potřebovali něco rychle spočítat. V takovém případě se musíte z původní aplikace přepnout do Kalkulačky, provést výpočet a zase se vrátit. Program Calcvier – Keyboard Calculator na to jde ale úplně jinak. Tento nástroj vám zpřístupní jakoby novou klávesnici, která je ve skutečnosti kalkulátorem a umožní vám tak počítat vždy přímo v dané aplikaci.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže pro váš iPhone či iPad hledáte kvalitní a jednoduchý textový procesor, zbystřete. Do akce po delší době zamířil velice oblíbený program iWriter, který vás na první pohled dokáže zaujmout svým minimalistickým uživatelským prostředím. Aplikace vám poskytne všechny potřebné funkce a vaše dokumenty bude automaticky synchronizovat skrze iCloud.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ve hře Teslagrad na vás čeká zajímavý svět, konkrétně tedy království, kde samotný král vládne pevnou rukou a neustále svádí boje s technologickými čaroději, kteří sídlí ve věži uprostřed města jménem Teslagrad. Jedná se o 2D logickou hru, ve které budete muset správně použít znalost magnetů a elektromagnetismu.

Původní cena: 179 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Safety Photo+Video Pro se dokáže postarat o dodatečné zabezpečení vašich vybraných fotografií a videí. Tento program dokáže totiž zmiňované snímky uzamknout, díky čemuž se k nim dostanete až po autentizaci skrze Face/Touch ID či zadáním hesla.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi milovníky sociální sítě Instagram a jednou za čas přidáte nějaký příspěvek, tak by se vám možná mohla hodit aplikace Line Space: Clean Line Breaks. S pomocí tohoto programu totiž můžete vytvořit odřádkovaný text, který následně už jen stačí překopírovat a můžete jej použít jakožto popisek pro vaši fotografii či video.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud máte rádi mozaiky a rádi byste některé vaše fotografie proměnily do této podoby, mohla by se vám líbit aplikace PXL – mosaic art. Tento nástroj dokáže takřka okamžitě převést jakýkoliv snímek tak, aby se z něj stala zmiňovaná mozaika. Jak to celé funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)