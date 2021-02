Šéf Huawei: Apple vyrábí nejlepší 5G smartphony na světě

Společnost Huawei nezažívá zrovna růžové časy, a to kvůli restrikcím ze strany Spojených států, pod jejichž tíhou byla nucena prodat svou podznačku Honor. Nejen o tom se rozpovídal Ren Zhengfei, zakladatel a generální ředitel společnosti Huawei.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Není tajemstvím, že lodivod čínského technologického giganta jistým způsobem tíhne k Applu, jenž je pro něj velkou inspirací. V nedávném rozhovoru řekl, že na poli androidích výrobců je právě Huawei Applu nejvíc podobný, a to kvůli největší kontrole na hardwarem a softwarem užívaného ve svých smartphonech. „Jsme jednou z pouhých dvou společností na celém světě, které mohou mít takové hardwarové a softwarové řešení pro vybudování vlastního ekosystému … To mohou udělat pouze Huawei a Apple. A tento postup je naší dlouhodobou strategií,“ řekl Ren doslovně.

Sympatie šéfa Huawei k Applu jsou známy již dlouho. V roce 2019 například přiznal, že používá iPhone a kupuje jej dokonce pro svou rodinu. Tuto „podivnost“ okomentoval slovy: „iPhone má dobrý ekosystém. Když je má rodina v zahraničí, stále jim kupuji iPhony. Člověk si nemůže myslet, že láska k Huawei by měla znamenat jen lásku k těmto smartphonům.“ Ren se možná lehce inspiroval Jardou Jágrem, který, ač byl tváří Huawei, tak se fotil iPhonem. „Pro všechny „kritiky“, co nechápou, že člověk může mít vícero telefonů…, že ikdyž děláš reklamu na pivo, tak se občas musíš napít vody, jinak by se z tebe stal alkoholik…, a že když se jednou vyfotíš s jinou (opice a iPhone), tak to neznamená, že jsi přestal milovat tu svojí (Veronika a Huawei) :)),“ napsal tehdy Jarda na svůj Facebook. V tom samém roce Ren přiznal, že společnost Apple je jeho učitelem. Před nedávnem potom řekl, že nejnovější iPhony jsou nejlepšími 5G smartphony na světě, což demonstroval rychlostí stahování 1,82 Gbps. V této souvislosti šéf Huawei také zmínil, že Huawei se v mnohých velkých městech na světě na budování 5G sítí podílelo.