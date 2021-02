Již brzy bychom se mohli dočkat aplikace, která pomůže s detekcí COVID-19

Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale tematika koronaviru je bohužel stále ještě aktuální. Přesné a zároveň rychlé provádění testů na onemocnění COVID-19 je v boji se současnou pandemií jedním z klíčových faktorů. Nechat si udělat test na covid však pro běžného občana stále ještě znamená odcestovat na příslušné testovací místo. Jisté řešení by mohla představovat možnost provádění rychlých antigenních testů prostřednictvím mobilních telefonů. Připadá vám to jako námět na sci-fi film? Realizace je blíže, než si možná myslíme.

Společnost Kroger Health dnes oznámila, že má v plánu usilovat o získání certifikace od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro historicky první rychlý antigenní test na onemocnění COVID-19, který by byl proveditelný za pomoci chytrého mobilního telefonu. V příslušné oficiální tiskové zprávě mimo jiné stojí, že test bude probíhat tak, že si uživatelé sami provedou stěr z nosu, a poté dokončí antigenní testů. Příslušná data pak odešlou za pomoci speciální aplikace na svém iPhonu, a výsledky získají v průběhu několika málo sekund. Aplikace, jejíž fungování zatím nebylo nijak přesněji popsáno, využívá technologie umělé inteligence. Cílem aplikace je odstranit veškeré pochybnosti o skutečných výsledcích testu tím, že právě s pomocí zmíněné umělé inteligence určí přesnou lokaci výsledné linie. Je to právě přítomnost a umístění zmíněné linie, co u rychlých antigenních testů slouží ke zjištění toho, zda je daná osoba negativní nebo pozitivní na COVID-19. Někteří pacienti mají přitom sklon interpretovat umístění linie chybně.

V souladu s platnou legislativou odešle zmíněná aplikace výsledky provedeného testu automaticky odpovědným zdravotnickým organizacím. Tvůrci tohoto systému doufají v to, že aplikace urychlí, zpřesní a usnadní testování na COVID-19, a také že testování zpřístupní co možná největšímu počtu lidí. V současné chvíli byly již první výsledky klinického testování odeslány za účelem schválení na příslušná místa.