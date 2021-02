Jedna verze iOS pro všechny velikosti iPhonů jako cesta do pekel?

Přiznám se, že když před lety začal dělat Apple rozdíly mezi svými iPhony nasazováním různých fotoaparátů (poprvé tak učinil u iPhonů 7 a 7 Plus), tak úplně se mi to nelíbilo. Byl jsem totiž příznivcem menších modelů, ale vnitřně jsem tak nějakou toužil po tom nejlepším, což ve výsledku v tu chvíli nabízely jen modely větší. Postupem času si však člověk na rozdíly tak nějak zvykl a když v nich navíc později začal vidět i možnost cenové úspory, kterou s příchodem iPhonů XR, 11 či 12 přinesly, začal za ně být svým způsobem rád, protože má rázem daleko více možností. A možností by mohlo být ještě mnohem víc, kdyby se Apple choval stejně u software, respektive u operačního systému iOS. Možná si nyní říkáte, že už by se svým způsobem jednalo o jakousi “rozežranost” a že možností by bylo díky různým modifikacím iOS v různých modelech již možná až moc. Pravdou nicméně je, že právě tento přístup by mohl teoreticky některým modelům klidně i zachránit život, což by jejich příznivce zcela určitě potěšilo.

Ze všech stran se na nás v posledních týdnech valí, jak špatně se prodávají iPhony 12 mini – ano, ty iPhony 12 mini, kterým se ještě před zhruba půl rokem předpovídaly obří prodeje. Důvodů, proč tomu tak je, existuje velmi pravděpodobně celá řada počínaje vysokou cenou a konče slabší výdrží baterie či nezajímavě velkým displejem. Ve všem ostatním se pak iPhony 12 mini víceméně shodují s jejich většími bratříčky ve formě iPhonů 12 či 12 Pro. A právě tohle může být dle mého skutečně zásadní problém, protože si zkrátka tito drobečci nedokáží získat své uživatele “ničím navíc” nebo alespoň něčím, co by je posunulo právě na úroveň větších modelů. Na mysli mám konkrétně například speciální režim pro extrémní úsporu baterie, jelikož právě ta je jedním z největších strašáků těchto telefonů, který jejich potenciální majitele může odradit od koupi. Moc proto nechápu, proč tam něco takového Apple nenasadil, byť by jej to stálo minimum úsilí. Totéž v bledě modrém se pak dá říci třeba o speciálních možnostech widgetů, které by lépe zapadly na malou plochu telefonu. Nemuselo by se přitom jednat o žádné extrémy, bohatě by totiž stačilo widgety vytvarovat zkrátka jinak – lépe pro malé displeje. A takovýchto vychytávek ušitých vyloženě na míru malému displeji by se dalo zcela určitě ušít ještě neuvěřitelně mnoho a tím celý telefon zatraktivnit.

Zatímco pro iPhone 12 mini by byl iOS ušitý na míru mu jednou z možností rozmachu a v dlouhodobějším měřítku možná i jedinou cestou k jeho smysluplnému setrvání v portfoliu Applu, v případě jiných modelů by je zase mohl upravený iOS naprosto neuvěřitelně vyšperkovat. Pokud mé řádky čtete dlouhodobě, asi víte, jak často volám po nasazení pokročilejšího multitaskingu minimálně u iPhonů z řady Max. Pustit si dvě aplikace vedle sebe by mi totiž zkrátka dávalo smysl a když už nic, přišlo by mi to zkrátka naprosto skvělé. Nic takového však zkrátka nejde a i když si od Applu koupím to nejdražší, co je k dispozici – tedy iPhone 12 Pro Max s 512GB úložištěm za 42 990 Kč -, dostanu od něj z hlediska softwaru prakticky to samé železo jako kus prodávaný za 21 990 Kč (iPhone 12 mini se 64GB úložištěm). Jasně, na Maxovi se mi při jeho používání v horizontální poloze přetočí jinak zprávy, nastavení a tak podobně, ale to mi rozhodně za dobrých 20 tisíc korun nestojí. Z hlediska hardwaru, rozměrů a dalších podobných aspektů je pak situace samozřejmě zcela jiná – bavíme se zde tedy skutečně jen o stavu iOS, který je z tohoto úhlu pohledu zkrátka tristní.

Byl bych proto opravdu moc rád, kdybychom se někdy v budoucnu dočkali iPhonů, které se od sebe nebudou odlišovat jen hardwarem, ale i softwarem a to ideálně nějak rozumně. Nejde zde samozřejmě o to, aby byly iPhony z řady Pro napěchovány softwarovými vychytávkami, které mají donutit uživatele kupovat spíše ty, ale především o to, aby bylo u všech iPhonů softwarově podtrhnuto to, v čem mají oproti ostatním modelům navrch, potažmo by u nich bylo odstraněno to, v čem pokulhávají. V opačném případě se mnohým z nás nabídka Applu zřejmě dříve či později přejí a to asi ani ne tak, že bychom na ní zanevřeli, ale už pro nás nebude zatraceně sexy ten papírově hardwarově nejlepší model, nýbrž si vystačíme s low-endy.