iPhone 13 mini letos dorazí, navzdory mizerným prodejům jeho předchůdce

Přestože ze všech stran slýcháme, jak se iPhony 12 mini prodejně potácí, Apple se zaříznutím této produktové řady minimálně ještě pro letošek nepočítá. Vyplývá to alespoň z informací celé řady analytiků, dle kterých Apple prvotní nezdar jeho malého iPhonu v žádném případě neodradil a je proto připraven přijít s jeho nástupcem v letošním roce.

Odhodlání Applu dát iPhonu mini šanci minimálně ještě další rok se s ohledem na jeho zkušenosti z minulosti absolutně nelze divit. Ostatně, pro skvělý příklad stačí jít jen o pár let zpět – konkrétně do roku 2018, kdy se světu ukázaly iPhony XS a XR. Právě druhému jmenovanému byly ještě před jeho představením analytiky prorokovány obří prodeje, což se dělo i u iPhonu 12 mini. A i on alespoň v prvních měsících absolutně nenaplňoval prodejní očekávání a stal se tak do jisté míry zklamáním. Jeho nástupce ve formě iPhonu 11 byl však zcela jinou písničkou, jelikož trhal ve světě prakticky na všech trzích prodejní rekordy a skvělých prodejů dosahuje i nyní. Apple tedy zcela určitě doufá, že se u iPhonů mini podaří totéž a jejich novou generací ve formě 13 mini světu dokáže, že má smysl do něj jít. Pokud by se však ani letošek prodejně nevyvedl, dá se už nad jeho budoucností pochybovat.

Nový iPhone 13 mini si svou premiéru odbude velmi pravděpodobně po boku všech ostatních iPhonů 13 na podzim letošního roku. Zda se tak stane v září či říjnu je nicméně v tuto chvíli zatím bohužel nejasné, jelikož bude záviset primárně na pandemii koronaviru a jejím celosvětovém vývoji. Pokud se však Applu podaří stabilizovat jeho dodavatelský řetězec a zároveň dokončit včas vývoj všech jeho modelů, nemělo by stát září v cestě zhola nic.