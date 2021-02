5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Stává se vám někdy, že máte nasazené sluchátka, pracujete na Macu a hraje vám muzika, zatímco za vámi někdo stojí, aniž byste o něm věděli? S tímto si dokáže poradit aplikace Rearview – handy mirror camera, která za pomocí kamery dokáže detekovat příchozí osobu, o čemž vás diskrétně pomocí emotikony v rohu obrazovky informuje.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Jestliže se zajímáte o astronomii, nebo byste naopak rádi začali a hledáte vhodný zdroj informací, mohla by vás zaujmout aplikace Redshift Premium – Astronomy. Tento program vás takřka formou hry provede celým známým vesmírem a může pro vás fungovat (nejen) jakožto osobní planetárium.

Původní cena: 1 170 Kč (1 070 Kč)

Aplikace QCode cílí hlavně na vývojáře, kteří se věnují programování programů pro jablečné platformy, tedy v jazycích jako Swift a Objective C. Tento parádní nástroj vám totiž dokáže usnadnit spoustu času, protože je schopen v okamžiku převést vektorový snímek či animaci do podoby kódu, který už jen následně stačí vložit do vašeho projektu.

Původní cena: 2 290 Kč (1 050 Kč)

Pokud poměrně často pracujete se snímky obrazovky, zbystřete. Do akce totiž zavítala aplikace Shotty, která vám zmiňovanou práci dokáže nesmírně usnadnit. S pomocí tohoto programu totiž můžete kdykoliv k vašim snímkům obrazovky přistupovat rovnou z horního menu baru, případně je okamžitě anotovat a podobně. Aplikace se nadále pyšní skvělým, minimalistickým designem a podporou tmavého režimu.

Původní cena: 199 Kč (49 Kč)

Jestli se koukáte po nějaké zábavné hře, u které byste mohli parádně zrelaxovat, zaujmout by vás mohl titul Project Hospital. V této hře se totiž zhostíte role lékaře, architekta a manažera dohromady, kdy vaším úkolem bude navrhnout vaši vlastní nemocnici. Tu budete muset postupně rozvíjet a především zajistit, aby bezproblémově fungovala a zajišťovala tak pacientům kvalitní péči.

Původní cena: 24,99 € (12,49 €)