Šance investovat do akcií firem produkujících vakcíny je pasé. Ten správný čas byl loni, říká ředitel XTB

Pandemie koronaviru uvěznila mnohé z nás doma a co víc – bez práce. Nejeden z nás proto začal zcela určitě přemýšlet nad možností výdělku skrze investování do akcií, koupě kryptoměn a celkově věcí z podobného spektra. A právě o tomto tématu jsme si popovídali s ředitelem společnost XTB, největšího polského Forex a CFD brokerského domu.

Pandemie koronaviru loni změnila chod spousty věcí, přesto se akciové trhy stále držely velmi vysoko. Zejména díky Americe. Trh neovlivnily ani volby v USA, jak se očekávalo. Čím si to vysvětlujete?

Vysoké ocenění akcií má rozhodně co do činění s kombinací měnové a fiskální politiky. Budeme-li se bavit o situaci v USA, tak historicky nejvyšší rozpočtové deficity, rozdávaní peněz domácnostem a vysoké podpory v nezaměstnanosti umožnily nepracujícím lidem překlenout složité období bez příjmu. Nízké sazby a nákupy korporátních dluhopisů ze strany centrálních bank, pak umožnily řadě firem se za velmi výhodných podmínek, ačkoli třeba i poptávka po jejich produktu a službách zkolabovala, financovat. Trh se dívá dopředu a vysoká cena akcií signalizuje, že investoři očekávají návrat k normálu, byť s výrazně vyšším zadlužením vlád a soukromého sektoru.

Nevytvořila se na akciových trzích stále častěji skloňovaná takzvaná bublina, která může splasknout? Vezmeme-li v potaz například cenu technologických titulů jako Amazon, Microsoft, Facebook, Apple nebo Tesla…

Společnosti jako Microsoft, Amazon, Google nebo Apple jsou sice historicky dražší, ale zároveň jsou to společnosti, které mají globální dosah, dominantní postavení na trhu a generují obří objemy hotovosti. Pak máme Teslu, Airbnb, DoorDash, Snowflake a další, které sice mohou být zajímavým růstovým byznysem, ale jejich valuace jsou, vzhledem k penězům, které generují, astronomické. Trh si výrazně připlácí za růst. Stále však existuje i řada společností, které jsou v tradičních odvětvích, tolik nerostou, ale jejich valuace jsou relativně příznivé.

Hodně se teď hovoří o dění posledních týdnů, kdy retailoví investoři z Redditu vyhnali ceny akcií několika společností o stovky procent. Nyní se vrací zpátky na zem, důsledky však zasáhly globální akciový trh. Co tahle situace znamená pro trhy? Může se to opakovat?

Na trhu je nyní spousta spekulativního kapitálu. Kvůli covidu-19 sice spousta lidí čelí existenčním problémům, na druhou stranu ovšem řada lidí stále pracuje, rostou jim úspory, protože nejezdí na dovolené, nechodí do restaurací a podobně. Rozhodli se proto úspory investovat a často i silně spekulativně. Sazby jsou navíc na nule a centrální banky vysílají jasný signál, že trhy padnout nenechají. Nedivím se proto tomu, že na trzích panuje spekulativní horečka a nepřekvapilo by mě, kdyby i nadále pokračovala.

V loňském roce zaznamenaly velký nárůst hodnoty kryptoměny a nahoře se držela i cena nemovitostních fondů, naopak dluhopisy se octly i v záporných číslech… Jsou vlastně trhy a také některé fondy vůči krizi rezistentní?

Asymetrických aktiv je dnes velmi málo. Dřív to byly dluhopisy. Ty už ale, díky rekordně nízkým sazbám, budou plnit roli diverzifikace jen velmi obtížně. Z tradičních aktiv proto může jako diverzifikace posloužit možná zlato a z nových aktiv pak právě kryptoměny. Zejména v případě, že se v budoucnu dočkáme zvýšené inflace.

Jaká je tedy vaše vize do budoucna? Konkrétně investiční výhledy pro rok 2021?

Uvědomuji si, že jsou valuace na trzích vládami a centrálními bankami silně podpírány, ale zatím nevidím cestu, jak tuto podporu v nejbližší době efektivně odstranit tak, aby trhy okamžitě nezkolabovaly. Obávám se proto, při vědomí všech rizik, které tato situace představuje, že trhy nebudou mít příliš na výběr a vysoké ceny budou nuceny podržet, nebo dokonce ještě navýšit. Do budoucna se obávám zvýšené inflace, která může prohloubit rozdíl mezi nominálním a reálným růstem.

Lidé stále přemýšlí, kam investovat. Bylo by podle vás dobré vzhledem k situaci nyní investovat do farmaceutických firem, společností vyrábějící vakcíny či různé zdravotní pomůcky?

V investování se často říká „buy the rumour, sell the news“ (pozn. red.: „kupte fámu, prodejte zprávy“). Na nákup společností produkujících vakcíny byl správný čas loni. Nyní je tento fundament již dávno plně započten v ceně. To samozřejmě neznamená, že řada farmaceutických společností nemůže i nadále růst. Tahounem jejich případného růstu ale pravděpodobně bude jejich tradiční byznys.

Jaký byl loňský rok pro XTB? Co vaše obchodní výsledky?

Výsledky loňského roku jsou logicky silně ovlivněny situací kolem onemocnění covid-19. V našem případě budou zveřejněné výsledky indikovat vysoký nárůst ve všech sledovaných metrikách. Velký počet lidí začal vyhledávat tržní příležitosti, které vysoká fluktuace na trzích umožnila.

Kolik dnes máte klientů?

XTB má v globálním měřítku něco přes 250 tisíc klientů. Lokálně v České republice obsluhujeme již řádově desítky tisíc klientů. Abychom zvládali takové množství, je naprosto nezbytné používat špičkové technologie, ať už se jedná o aplikace k obchodovaní nebo komunikaci s klienty.

Myslíte tím konkrétně například vaši mobilní aplikaci xStation 5, kde se dá vybrat z více než 4 500 trhů CFD včetně Forexu, kryptoměn, akciových indexů, komodit, akcií a ETF z celého světa? Hraje tahle aplikace v získávání klientů zásadní roli?

Mobilní aplikace obecně hraje v investování čím dál větší roli a tento trend bude bezpochyby pokračovat. To potvrzují i naše rostoucí statistiky pokynů z mobilních aplikací. V tuto chvíli přijímáme asi 40 procent transakcí právě z mobilní aplikace xStation.

Aplikace se neustále vyvíjejí, reagují na dění kolem. Co xStation 5, budete ji nadále zdokonalovat? Případně jak?

Samozřejmě toto je nikdy nekončící proces. Naše oddělení pro výzkum a vývoj neustále zpracovává naše produktové záměry, ale i celou řadu podnětů od našich klientů, tedy od samotných uživatelů, což považujeme za nejcennější zdroj. Veškeré vylepšení děláme při zachování jednoduchosti ovládání, aby opravdu každý intuitivně věděl, jak s aplikací pracovat.

Obchodování a vůbec spousta věcí kolem nás se přenesla do on-line světa. Vy v XTB například pořádáte on-line konference. Jaký mají ohlas?

Na podzim jsme zorganizovali Online investiční konferenci, která díky zajímavému programu a zvučným jménům odborníků z České republiky a Slovenska přilákala přes 3 600 zájemců a další tisíce následně projevily zájem o záznamy z konference. Díky tomu, jsme schopni zájemcům poskytnout bohaté informace během relativně krátkého času.

Budete v pořádání takových akcí pokračovat?

Ano. I v tomto roce plánujeme podobné akce opakovat a již nyní mohu prozradit, že naše další on-line konference se uskuteční v druhé polovině března 2021.