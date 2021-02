Pitný režim: 5 aplikací, které vám pomohou v jeho každodenním dodržení

Pokud chcete žít zdravě, tak byste kromě kromě sportování a kvalitního stravování měli také dodržovat pitný režim. Průměrně by měl člověk denně vypít okolo 3 litrů vody, samozřejmě se tento údaj liší především podle toho, kolik vážíte. V dnešní uspěchané době si musíme pamatovat opravdu nespočet různých věcí, a tak se může stát, že prostě a jednoduše na dodržení pitného režimu zapomeneme. Dobrou zprávou ale je, že vám v dodržení pitného režimu mohou pomoci různé aplikace. Na celkově 5 z nich se společně podíváme v rámci tohoto článku – stačí si jen vybrat tu vaši. Vrhněme se přímo na věc.

Water Reminder

Jestliže denně nebudete dodržovat pitný režim, tak se můžete ocitnout ve všemožných problémech, a to jak z krátkodobého hlediska, tak z toho dlouhodobého. Aplikace Water Reminder vám hned ze začátku pomůže přesně spočítat, kolik vody byste měli denně vypít a vytvoří vám pitný režim na míru. Nechybí funkce pro nastavení upozornění, a to od samotného probuzení, až po večerní ulehnutí – to zaručí, že vás aplikace nebude „otravovat“ v nočních hodinách. Postupně jak budete Water Reminder využívat, tak si můžete zobrazit kompletní přehled za celý den, týden či měsíc. Jednoduše tak lze sledovat případný pokrok. V aplikaci si můžete vytvořit své nejoblíbenější nápoje, a poté je jen jednoduše přidávat do vašeho pitného režimu.

Water Reminder stáhnete zde

Sledování pitného režimu

Stejně jako Water Reminder, tak i Sledování pitného režimu vás po prvním spuštění osloví s jakýmsi „dotazníkem“, který byste měli vyplnit pro správné vypočtení denního přijmu tekutin. Stanovit si ale můžete svůj vlastní denní příjem, kromě toho si můžete nastavit různé cíle a vytvořit návyky na pití vody. Sledování pitného režimu samozřejmě nabízí také upozornění, tudíž pokud si na napití se zrovna nevzpomenete, tak se ničeho nebojte – aplikace vás sama upozorní. Podle dostupných informací si pomocí této aplikace můžete vytvořit zvyk pro pravidelné pití již za pouhých 42 dní. Sledování pitného režimu dále sleduje, co vlastně nejčastěji pijete – dokáže také vypočítat jakousi „účinnost“ tekutiny, kterou jste zrovna vypili. Některé nápoje se totiž do denního pitného režimu nemusí počítat. Aplikace je k dispozici zdarma bez dalších nákupů.

Sledování pitného režimu stáhnete zde

Water Time

Přijde vám, že se přes den necítíte úplně dobře? Spali jste dostatečně dlouho, avšak i přesto jste unavení? Bolí vás ráno, přes den či večer hlava? Pokud jste si byť jen na jednu z těchto uvedených otázek odpověděli kladně, tak to může znamenat, že nedodržujete denní pitný režim. V seznamu aplikací, které vám dokáží s denním příjmem tekutin pomoci, rozhodně nesmí chybět Water Time. Jedná se o jednoduchou a bezplatnou aplikaci, jež vám během dne dokáže připomínat, abyste se napili. Primárně je tato aplikace určená k tomu, abyste si co možná nejrychleji vytvořili návyk, tudíž abyste aplikaci později vůbec nemuseli využívat. Water Time nabízí intuitivní rozhraní, flexibilní nastavení, automatický výpočet denního příjmu vody a mnoho dalšího. Již po jednom měsíci správného využívání aplikace Water Time by se na vašem tělu měly projevit pozitivní účinky.

Water Time stáhnete zde

WaterLama

V rámci WaterLama se můžete naučit dodržovat pitný režim – jednoduše a zábavně. Během dne si můžete samozřejmě nastavit upozornění, abyste si vytvořili každodenní návyk. Kromě klasické vody si můžete vést záznamy o pití všemožných jiných nápojů, například v podobě čaje, kávy, džusu, smoothie, polívek, alkoholu a dalších. Pokud by vám výchozí výběr nápojů nevyhovoval, tak si samozřejmě můžete vytvořit svůj vlastní – nastavit mu můžete velikost a další. WaterLama se oproti jiným aplikacím liší v tom, že nabízí různých výzvy, které vám pomohou se zvládnutím pitného režimu. Po delším používání aplikace se můžete za jednotlivými dny ohlédnout díky kalendáře, ve kterém se vám zobrazí veškeré informace. WaterLama také podporuje synchronizaci s nativní jablečnou aplikací Zdraví.

WaterLama stáhnete zde

Water Daily

Jestliže hledáte klasickou a jednoduchou aplikaci, pomocí které si můžete kontrolovat svůj denní pitný režim, tak si stáhněte Water Daily. Tato aplikace vám pomůže v tom, abyste každý den vypili doporučenou dávku tekutin a splnili tak denní cíl. Water Daily vám samozřejmě pomůže s vypočtením vašeho denního pitného režimu, nastavit si každopádně můžete svůj vlasní cíl. Water Daily je naprosto minimalistickou aplikací, která nenabízí žádné extra funkce navíc. Pro některé uživatele to může být nevýhoda, pro některé zase naopak výhoda – rozhodnout se musíte sami. Nastavit si můžete také notifikace, díky kterým si postupně vytvoříte návyk.

Water Daily stáhnete zde