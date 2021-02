7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (15. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pohyb je neuvěřitelně důležitý pro správné fungování lidského těla. V období současné koronavirové situace ale může být poměrně problém se k nějakému zdravému pohybu donutit. S tím naštěstí dokáže pomoci aplikace Kundalini Yoga. Jedná se o osobního instruktora jógy, který vás provede samotnými základy a naučí vás cvičit zmiňovanou jógu.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Hledáte nějaký vhodný způsob, s jehož pomocí byste dokázali podstatně zlepšit soustředění a maximalizovat tak vaši produktivitu? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci Be Focused Pro – Focus Timer. Tento program totiž rozdělí vaši práci do několika menších oddílů prokládaných přestávkami, díky čemuž nebudete mrhat časem. Na tohle řešení jsme si posvítili v tomto našem článku.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Různá dechová cvičení vám mohou pomoci s relaxací, soustředěním a podobně. Přesně k tomuto účelu slouží i propracovaná aplikace Breathing Zone, která vám nabídne řadu nejrůznějších zmiňovaných dechových cvičení. Výhodou navíc je, že tento program spolupracuje s nativní aplikací Zdraví.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nemohli najít například vaše sluchátka AirPods či jiné Bluetooth příslušenství? V takovém okamžiku se může hodit aplikace Airpod tracker. Find Airpods, která dokáže v rychlosti proskenovat vaše okolí a pomoci vám tak se samotným hledáním.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi milovníky her s parádním příběhem a hned několika závěry, zbystřete. Do akce totiž zamířil interaktivní film She Sees Red Interactive Movie. Vaším úkolem tedy sledovat vývoj situace a dělat rozhodnutí, která ovlivní celý průběh. Aplikace se točí kolem několika mrtvých lidí v populárním nočním klubu, přičemž vy, v roli detektiva, tento případ budete muset vyřešit.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ve hře Crash the Comet budete ovládat kometu, kdy musíte dosáhnout co možná nejlepšího skóre. Spolu se zmiňovanou kometou totiž budete muset proletět předpřipravenou dráhou, aniž byste narazili do některého z mantinelů, čímž hra končí. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá. Rychlost komety se totiž pomalu stupňuje.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky akčních adventur a hledáte nějaký titul, který by vás dokázal parádně zabavit? Rozhodně byste neměli přehlédnout slevu na hru Moonlighter, kde spolu s vaším hrdinou se vydáte na cestu za nezapomenutelným dobrodružství. Konkrétně se jedná o RPG s prvky roguelike her.

Původní cena: 299 Kč (199 Kč)