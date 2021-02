Recenze Baseus Car Headrest: Perfektní držák pro iPad do auta

iPad se již od svého prvního představení oprávněně těší obrovské oblibě. Řada uživatelů si navíc bez tohoto jablečného tabletu nadále nedokáže představit svůj každodenní život, přičemž pro některé jablíčkáře se navíc jedná o jejich hlavní pracovní nástroj. V dnešní recenzi si proto posvítíme na příslušenství pro iPad, které ocení především rodiny s dětmi. Řeč je totiž o držáku do auta Baseus Car Headrest, který se připne k opěrce hlavy.

Oficiální specifikace

Podle oficiálních specifikací se jedná o držák na iPad do auta, který si dokáže poradit s produkty s displejem o úhlopříčce od 4,7“ až po 12,9“. Z tohoto popisu je tedy jasné, že se nemusíme limitovat pouze na tablet, ale bezproblémově jej můžeme využít například i pro iPhone. Držák je poté vyroben především z plastu a skládá se ze dvou částí. Každopádně aby nedošlo k jakémukoliv poškození zařízení, tak jsou kleště vybaveny pogumováním.

Osobní zkušenost

Musím přiznat, že jsem od produktu zrovna moc neočekával a prakticky jsem v něm neviděl ani pořádné využití. To je ale dle mého způsobeno tím, že zkrátka nespadám do cílové skupiny. Děti nemám a v zadní části automobilu většinou nesedím. Jakmile jsem se vrhnul do samotného testování, byl jsem poměrně rychle mile překvapen.

Držák totiž rozhodně přináší jistý komfort, kdy si pasažér nemusí absolutně lámat hlavu držením iPadu a například při delších cestách rozhodně ocení, že je obrazovka bez jakékoliv úsilí přesně před ním. V tomto směru musím vyzdvihnout možnost naklánění, kdy si například se zmiňovaným tabletem můžeme snadno pohnout a nasměrovat tak jeho obrazovku přímo na nás.

Bezesporu se jedná o ideální řešení především na delší rodinné cesty. Může se totiž velice rychle stát, že se děti začnou nudit a pokusí se se nějak zabavit. Nalijme si ale čistého vína – tyto pokusy mohou být až otravné, a hlavně rušivé pro řízení automobilu. V tomto směru se držák pro iPad Baseus Car Headrest nabízí jako ideální řešení, kdy dětem můžete zapnout například film či seriál, připojit jim sluchátka a následně si už jen vychutnávat klid.

Je držák vlastně spolehlivý?

Určitě vás také napadlo, zdali je takovýto „obyčejný“ držák vlastně spolehlivý a nemůže se stát, že by se vám například při rychlejším průjezdu zatáčkou či prudkém zabrzdění nějak vycvakl, což by vedlo k pádu a případnému poškození iPadu. V tomto směru vás mohu uklidnit. Vše funguje bez sebemenších problémů a držák zkrátka drží, takže se nemusíte absolutně ničeho obávat.

Resumé – Vyplatí se?

Jak jsem již zmínil výše, ze začátku jsem na tento produkt nahlížel skepticky. Chvíli používání v praxi tento názor rychle vyvrátil a musím s klidem na duši říct, že se jedná o parádní řešení například pro zmiňované rodiny s dětmi. Další benefit vidím v tom, jaká všechna zařízení dokáže držák pojmout. Poradí si totiž s produkty s displejem od 4,7“ do 12,9“, což se může rozhodně hodit. Rád bych se taktéž pozastavil nad zmiňovaným pogumováním. To na první pohled působí velice seriózně a kvalitně. Osobně musím říct, že jsem díky tomu o tablet neměl vůbec strach.

Naopak bych ale rád upozornil, že pokud v autě cestujete většinou sami, anebo ve dvou, tak pro vás držák Baseus Car Headrest pravděpodobně nemá smysl. V takovém případě byste jej totiž nedokázali naplno využít.

Slevový kód

Ve spolupráci s internetovým obchodem iPouzdro.cz jsme pro naše čtenáře připravili exkluzivní akci, díky které si tento držák iPadu do auta můžete pořídit s 20% slevou. Jednoduše stačí v košíku zadat slevový kód ve znění lsa09342 a cena se vám automaticky sníží. S nákupem ale neotálejte. Zmiňovaný kód je totiž platný pouze do středy 17. února.

Baseus Car Headrest zakoupíte zde.