Recenze bezdrátové nabíječky Baseus: Hodně muziky za málo peněz

V současné době je trendem bezdrátové nabíjení, a i Apple údajně časem plánuje ukázat světu iPhone zcela bez konektoru. Je tedy možná na místě se na tuto dobu náležitě připravit. Pokud jste fanoušky bezdrátových nabíječek a stále nemáte pro svůj iPhone, podporující tuto technologii, vybranou tu pravou, měli byste zbystřit. Společnost Baseus má ve svém portfoliu také nabíječku Simple Wireless Charger, jež láká na nenápadný design a nízkou cenu. Stojí tedy tato nabíječka za to?

Obsah balení

Nejprve se ale podívejme na obsah balení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná „pouze“ o bezdrátovou nabíječku, není důvod si myslet, že vám dorazí kdovíjak velké balení. V malinké krabičce naleznete kromě samotné bezdrátové nabíječky také 1,2 metru dlouhý USB-A – lightning kabel a manuál. Vše je zabalené velmi příjemně. Design krabičky asi nikoho zvláště nepotěší, ale ani neurazí. Pokud obal příslušenství rozbalíte, bude nutné vydělat plastovou konstrukci, do níž je veškerý obsah balení skvěle zapasovaný. V samotné konstrukci je nabíječka umístěna skutečně natěsno a musíte ji doslova z plastu „vydloubnout“. Není na místě se ovšem bát, že by vám v balení poletovala, a hrozilo při manipulaci s ním její poškození. Pod plastovou konstrukcí pak naleznete manuály, které vás ovšem zřejmě příliš zajímat nebudou. Pokud byste ovšem do této publikace stejně chtěli nahlédnout, jde o krátkou skládanou uživatelskou příručku v angličtině, kde se kromě správného používání dozvíte o nabíječce i některé technické specifikace.

Design příslušenství

Samotný vzhled bezdrátové nabíječky je velmi elegantní, minimalistický a nesetkáte se zde s žádnými výstřelky. Na lesklé nabíjecí ploše najdete středový kruh, který může napovědět, jak telefon správně přiložit, přičemž je možnost natáčet zařízení o 360°. Samotná plocha je, vzhledem k materiálu, poměrně náchylná na otisky a jiné nečistoty. Záleží tedy na vás, jak moc vám tento neduh bude proti srsti. Na nabíjení nemají otisky samozřejmě žádný negativní vliv. Na spodní straně zařízení pak naleznete protiskluzové části. Nemusíte se tedy bát, že vám nabíječka po nechtěném doteku sjede ze stolu. Co se týče technických parametrů, vstupní napětí je 5V/2A, 9V, 1,67A a nabíječka disponuje technologií rozpoznání kovových předmětů. Zařízení je určeno pro iPhone XR, XS, XS Max, X, 8, 8 Plus, 11, 11 Pro, 11 Pro Max a SE (2020), tedy pro všechny, které bezdrátové nabíjení podporují. Pokud by vás zajímaly i rozměry, nabíječku vzhledem příznivým mírám umístíte na jakýkoliv noční stolek díky rozměrům 93 x 93 x 6,7 mm. Když jsem dříve používal konkurenční bezdrátové nabíječky, byl jsem mnohdy překvapen jejich velkou hmotností. To zde ovšem neplatí a Baseus Simple Wireless Charger má hmotnost velice příjemných 71,2 gramů. Pokud byste ji tak potřebovali přenést, učiníte tak bez problému a povšimnutí v zadní kapse kalhot.

Vlastní používání

Bezdrátovou nabíječku jsem nyní používal po dlouhé době a musím říct, že jsem si opět velmi na tento způsob „dodávání šťávy“ zvykl. Jednoznačným plusem je délka dodávaného kabelu. Kdyby vás bezdrátové nabíjení přeci jen časem omrzelo, můžete mít radost alespoň z nového lightning kabelu. Velmi příjemně mě překvapila rychlost nabíjení, jelikož při porovnání s klasickou dodávanou nabíječkou je rychlost k nerozeznání. Před koupí si ovšem odpovězte na otázku, jak a kdy chcete svůj iPhone nabíjet. Všichni víme, že nabíjení iPhonů není žádný sprint, proto je na místě zvážit, zda během nabíjení chcete iPhone brát do rukou (pokud vám nevadí několikrát během nabíjení iPhone odkládat a přikládat). Samozřejmě smartphone lze uchopit i s nabíječkou, je to ale velmi nepraktické a může se celkem jednoduše stát, že se iPhone zkrátka a dobře od nabíjení odpojí. Pokud tedy svůj smartphone s logem nakousnutého jablka nenecháte nikdy v klidu, budete nabíječku spíše používat přes noc, což vzhledem ke slušné výdrži iPhonu není žádný problém.

Resumé

Jistě se mnozí z nás shodnou, že budoucnost je bezdrátová, tak proč s ní nezačít již dnes? Za mě je jednoznačným plusem tohoto kousku cena, hmotnost a minimalistický vzhled. Osobně se mi více líbí černá varianta, přičemž k dispozici je i bílé provedení. Záleží ovšem na vašich preferencích, jakož i na tom, jaká barva bude spíše vašemu iPhonu, či jinému smartphonu s podporou Qi, slušet. Běžná cena této nabíječky je 499 korun. Pro naše čtenáře ovšem máme 15 % slevu po zadání kódu „lsabn15„. Výsledná cena bude tedy 424 korun.