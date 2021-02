Cestujte alespoň virtuálně pomocí živých vysílání webkamer světových měst

Poslední rok cestování zrovna nenahrával a nejinak je tomu bohužel i se začátkem toho letošního. Pro mnoho lidí – a musím říct, že mezi ně patřím také – je cestování víceméně droga. Nemít možnost zajet si na víkend do Benátek, podívat se do Modeny nebo si zajít na večeři do Vídně je prostě něco, co vám nic na světě nevynahradí. Je však jedna věc, která se o to alespoň částečně snaží a to jsou živě vysílané přenosy z webkamer světových měst. Pokud chcete ve volném čase alespoň trošku zavzpomínat na své výlety a dovolené, pak není nic snadnějšího, než si buďto prolistovat alba ve svém iPhone a nebo se zkrátka podívat na YouTube právě na tyto živé přenosy.

Stačí zadat do vyhledávání na YouTube název města (v angličtině) a k tomu spojení „live webcam“ a následně okamžitě vidíte, zda je ve vašem oblíbeném místě nebo městě webkamera, jenž vysílá živě. Pokud ne, máte možnost vyzkoušet zadat stejné heslo také do Google, protože některá místa, jako například GrossGlockner, který jsem projel snad tisíckrát, vysílají pouze na svých webových stránkách. Věřím, že vám některé záběry alespoň částečně zpříjemní lockdown a budete se těšit, až bude možné někam vyrazit.

Times Square webkamera

Benátky webkamera

Karlovy Vary webkamera

Santorini webkamera

Praha webkamera

Alpy webkamera

Moskva webkamera