4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (12. 2. 2021 – 14. 2. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Něco na té Mary je

Ted (Ben Stiller) je ještě stále zamilovaný do své středoškolské lásky Mary (Cameron Diaz), a to i přes to, že jejich rande bylo v minulosti poznamenané ponižujícím momentem. Ted si najme soukromého detektiva Pata (Matt Dillon), aby ji sledoval, ale Pat se do ní také zamiluje. Začíná velkolepá bitva o Maryino srdce.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Něco na té Mary je pořídíte zde.

Čokoláda

Vianne se rozhodla usadit se v jednom poklidném starobylém francouzském městečku a otevřít si zde obchůdek s čokoládou. V obchodě si podávají dveře počestní občané podlehnuvší svodům a příslibu štěstí, přitahovaní téměř magicky vytříbenými cukrovinkami vycházejícími z jejích rukou. Když se v městečku objeví pohledný irský cikán, zdá se, že Vianne konečně našla, čeho se žádá jí.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Čokoláda pořídíte zde.

Revolutionary Road

Mladí manželé Frank a Abby žijí banální život americké střední třídy – podobně jako jejich sousedé – tento způsob života jim ale nevyhovuje. April nechce být typickou strážkyní domácího krbu, proto se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže. Frank ale dává přednost alkoholu a vnadné kolegyni. Vztah se jim pomalu hroutí a jedinou cestu zpátky na vrchol představuje radikální řešení, ovšem k tomu by potřebovali najít sílu oba. Bez splnění téhle základní podmínky skončí jejich snažení záhubou.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Revolutionary Road pořídíte zde.

Parazit

Černá komedie Parazit režiséra Bong Joon-hoa není úplně žhavou novinkou, pokud jste ho ale dosud neviděli, možná byste mu tento víkend mohli dát šanci. Jedná se o velmi působivý příběh chudé, ale prohnané čtyřčlenné rodiny, která se důmyslně rozhodne doslova parazitovat na bohaté domácnosti byznysmena, pro kterého jeden z jejích členů pracuje. Jaké situace může přinést střet tak rozdílných světů? A co vše se může pokazit?

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Korejština, čeština

Film Parazit pořídíte zde.