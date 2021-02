Apple vydal novou AR aplikaci pro milovníky seriálu For All Mankind z Apple TV+

Nové aplikace vydává Apple jen zřídkakdy a proto vás asi nepřekvapí, že každá novinka z jeho dílny svět velmi zaujme. To se kalifornskému gigantovi povedlo ostatně i dnes v noci vydáním doplňkové aplikace pro jeden z jeho nejoblíbenějších seriálů z Apple TV+ – konkrétně For All Mankind. Aplikace nese název For All Mankind: Time Capsule, je založena na rozšířené realitě a pokud se mezi fanoušky tohoto seriálu řadíte i vy, věříme, že vás skutečně zaujme.

Aplikace obsahuje virtuální papírovou krabici plnou nejrůznějších upomínkových předmětů spojených se seriálem, které si můžete díky rozšířené realitě přes kompatibilní iPhone či iPad detailně prohlédnout a to jak je u AR již zvykem, z naprosto všech úhlů. Super je, že si dal Apple s aplikací evidentně spoustu práce, jelikož je dotažená do nejmenších detailů, a my tak díky němu můžeme konečně vidět, jak skvěle lze AR využít. Pravdou totiž bohužel je, že od jeho premiéry v roce 2017 se rozšířená realita Applu přespříliš velké pozornosti netěší.

Že Apple chystá doprovodné AR aplikace pro své seriály a filmy z Apple TV+ se začalo poprvé proslýchat loni v létě s tím, že vydání mělo být naplánováno v horizontu několika měsíců. Tyto zkazky však Apple tehdy nikterak nekomentoval a svět tak de facto včera svou novinkou překvapil. Zda se v brzké době dočkáme dalších doplňkových aplikací, které budou mít za úkol naše vtažení ještě hlouběji do tajů seriálů Applu není nicméně v tuto chvíli zcela jasné.

Aplikaci můžete zdarma stáhnout zde