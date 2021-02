Problémy s výrobou nových iPhonů způsobené koronavirem neutichají

Společnost Apple je proslulá tím, že má velmi dobře zpracovaný celý dodavatelský řetězec, který funguje snad nejefektivněji, jak je to jen možné. Ani Applu se však nevyhnuly obrovské potíže s dodávkami některých komponent, za které může globální pandemie spojená s covidem-19. Navzdory všem snahám, skvělým smluvním podmínkám a u mnoha dodavatelů i výsadním postavení Apple čelí problémům s dodávkami některých důležitých komponentů pro iPhony 12.

Podle zahraničních reportů se totiž Apple potýká s nedostatečnými nebo značně opožděnými dodávkami čipů pro tzv. power management nebo komponent pro LiDAR modul. V obou případech jde o díly do nových iPhonů 12 (Pro) a i kvůli tomu nejsou čísla produkce taková, v jaké Apple doufal. To mimo jiné způsobuje, že společnost není schopná prodat plánované množství iPhonů, tedy zasytit trh, čímž reálně ztrácí peníze v podobě uniklých tržeb. Apple však zdaleka není jedinou firmou, která na současné krizi pálí miliony až miliardy dolarů. Například celý automotive díky nedostupnosti některých komponent a čipů přišel na uniklých prodejích zhruba o 60 miliard dolarů. Nebo to alespoň tvrdí přední analytici, kteří se dopadem covidu na různá odvětví průmyslu zabývají.

Dle predikce analytiků navíc nějakou dobu potrvá, než se dodavatelské kruhy vzpamatují a celý výrobní proces se vrátí jakž takž do normálu. Apple má v tomto ohledu jistou výhodu oproti ostatním, neboť díky své velikosti (a nadité peněžence) si může dovolit vyjednávat o poznání výhodnější kontrakty, než jiní zpravidla menší zákazníci. Jasně je to patrné například na spolupráci Applu se společností TSMC, pro kterou je Apple velice důležitý obchodní partner, který si pro sebe alokuje značnou část výrobních kapacit. Jak dlouho se bude průmysl z této krize dostávat není jasné, minimálně celý letošní rok to však ještě potrvá.