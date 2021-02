Láká vás objevování emocionální povahy světla? Pak si nenechte ujít tuto novinku pro iOS

Vývojář chystáné hry Lyxo, Tobias Sturn, popisuje svůj prvotní nápad na její koncept jako zásah náhody. Poprvé přišel na ideu manipulování se světlem, když ležel v posteli a jediný paprsek světla se prodral skrz temnotu jeho pokoje. V tu chvíli dostal Sturn nápad na hru, ve které by hráči navigovali světelné paprsky temnými místnostmi. Přemýšlivou povahu vývojáře doplňuje i umělecké zaměření hry. Lyxo totiž nevidí světlo jen jako prostředek pro osvětlení potemnělých pokojů, ale i jako způsob k introspekci. Sturn popisuje svou snahu vyobrazit ve hře emocionální vztah mezi světlem a temnotou a jejich různými vztahy.

O podobné hru, která po vás chce nasměrovat paprsky světla, jsme na našich stránkách před pár dny psali. Zatímco se ale Lumen soustředil na konkrétní výsledek vyřešení detektivní záhady, Lyxo je v mnohém abstraktnější. K navádení proudu fotonů budete využívat především zrcadla v přísně minimilastickém designu, který se inspiruje výtvarnou školou Bauhausu. Během hlavní kampaně budete mít navíc možnost vytvářet paprsky různých barev. To bude někdy potřebné k vyřešení pokročilejších hádanek, kterých je ve hře celkem 87. Nejde navíc o žádné procedurálně generované úrovně, každá z nich je pečlivě vystavněa samotným Sturnem. Lyxo se na App Store podívá co nevidět. Hru si budete moci zakoupit už 24. února, a to za cenu 79 Kč.