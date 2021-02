Evropská unie Applu: Používejte stejný metr na veškeré aplikace z App Store, i na ty vaše

Na ochranu soukromí se upíná v poslední době stále větší pozornost. To si uvědomuje pochopitelně i společnost Apple, která chystá v tomto směru velké změny. Od vývojářů aplikací bude totiž vyžadováno, aby před sledováním uživatelů pro reklamní účely vždy požádali o jejich povolení, o čemž před pár dny hovořila i Margrethe Vestager, tedy místopředsedkyně Evropské komise.

Margrethe Vestager v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedla, že Apple by měl se svými aplikacemi zacházet úplně stejně. Jestli by se tak nestalo, mohlo by to vést k antimonopolním problémům, o což Apple zjevně nestojí. Obdobně mluvili i zástupci Facebooku, kteří prohlásili záměr Applu za protisoutěžní, jelikož tato pravidla jsou z jeho aplikací vyňaty. Jablečný technologický gigant ovšem objasnil, že tato pravidla se pochopitelně vztahují i na něj. Avšak v případě jablečných aplikací nebude ale prý žádného vyskakovacího okna třeba, neboť tyto aplikace s reklamními platformami nespolupracují. Místopředsedkyně v závěru rozhovoru dodala, že doposud neobdržela na jednání Applu žádnou stížnost. Sama tyto změny v ochraně soukromí považuje za účelné a krok kupředu. V návrzích některých právních předpisů prý sama EU obdobné možnosti zvažuje. Funkce více chránící soukromí dorazí s iOS 14.5 a iPadOS 14.5. Co říkáte na tento záměr Applu?