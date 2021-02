Aplikace Zdraví z iOS pomohla usvědčit vraha

Jeff West, muž obviněný z vraždy, v současné době zřejmě proklíná Apple a jeho aplikaci Zdraví. Ta slouží jako skvělý přehled vaší pohybové aktivity a jiných zdravotních informací. Asi byste jen těžko tipovali, že může též posloužit jako důkaz pro obvinění ze zločinu vraždy. Přesně to se povedlo policii, která Jeffa Westa usvědčila na základě dat z této aplikace.

Manželka pachatele, Kat West, byla nalezena mrtvá v lednu 2018 poté, co utrpěla ránu tupým předmětem do hlavy. Její manžel policii tvrdil, že byla opilá a spadla, zatímco on spal v posteli. Vyšetřovatelům Jeff West během výslechu sdělil, že usnul kolem 22:30 a v posteli byl až do 5:15. Jeho iPhone ale díky aplikaci Zdraví ukázal, že mezi 23:03 a 23:10 udělal 18 kroků, což bylo v rozporu s jeho tvrzeními. Záznamy z iPhonu manželky poté dokázaly, že se přestala hýbat po 22:54. Na láhvi, která byla použita jako zbraň, byly taktéž nalezeny otisky prstů Jeffa. Prokuratura věřila, že svou ženu zabil při hádce ohledně jejího zaměstnání. Jelikož se pachatel živil jako vyšetřovatel, který se zabýval ohledáním místa činu, postaral se, aby vypadal jako nevinný. Rozhodně ale nepočítal s jablečnou aplikací Zdraví. Ohledně některých funkcí Applu slýcháváme občas velice zajímavé příběhy. Nejčastěji to pak v souvislosti s funkcí „Najít“, která nejednou pomohla dopadnout zloděje.