7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (11. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže na vašem iPhonu či iPadu častokrát vytváříte různé prezentace, kdy používáte především jablečnou aplikaci Keynote, zbystřete. Program Templates for Keynote vám totiž zpřístupní řadu parádních šablon a předloh, díky kterým můžete znatelně vylepšit vaši dosavadní práci.

Původní cena: 229 Kč (179 Kč)

Máte rádi, když u každé fotografie v metadatech máte zaznačenou polohu, kde došlo k samotnému vyfocení? S tímto vám dokáže pomoci aplikace PhotoMapper: GPS EXIF Editor, která tato metadata dokáže bezproblémově upravovat. Můžete tak například doplnit GPS informace ke snímkům, kde chybí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou oddechovou, ale přesto stále zábavnou hru, díky které byste mohli kdykoliv zahnat nudu, tak byste se měli rozhodně podívat na titul Crazy Run. V této hře totiž poběžíte s vaším panáčkem skrze město, kdy budete muset překonat řadu nejrůznějších překážek. Hra nemá žádný konec a vaším cílem je, abyste nasbírali co možná nejlepší skóre.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Multifunkční aplikace iColorama potěší především nejrůznější umělce, milovníky malby, kresby a ostatní. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete vytvářet svá vlastní díla, různě upravovat či vylepšovat fotografie, nebo je dokonce nechat převést do podoby uměleckého díla. Program je k dispozici pouze pro iPad.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Stažením aplikace Phrase Party získáte parádní hru, díky které si můžete spolu s rodinou či přáteli užít hromadu zábavy. V jednoduchosti by se program dal popsat tak, že musíte uhádnout danou frázi, a to ještě předtím, než zazní bzučák. Ve hře se dokonce nachází i speciálně upravený mód pro hraní s přáteli skrze FaceTime, Zoom a podobně.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

V zajímavé hře Bulb Boy se zhostíte role maličké žárovičky, která se jednoho dne probudí z noční můry a zjistí, že skrze „dům žárovek“ zavládla tma a vaše rodina zmizela. Budete tedy muset nasbírat veškerou odvahu a vydat se na nebezpečnou výpravu, kdy se setkáte s řadou nebezpečí.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky akčních her? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout slevu na titul I Am The Hero, ve které se ocitnete ve světě totálního chaosu. Vaším úkolem se bude setkat s řadou nebezpečných nepřátel a odrazit jejich útok.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)