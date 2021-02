5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud hledáte nějaký zajímavý nástroj, který by vás dokázal zabavit a zároveň vám pomohl s relaxací, rozhodně byste neměli přehlédnout titul My Koi. V této hře se totiž ujmete vlastního akvária, kdy se budete muset kompletně postarat o všechny vaše rybičky.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Zakoupením aplikace Easy New File získáte parádní rozšíření, které se dokáže postarat o snadnější práci s programem Finder. Tento nástroj vám konkrétně dodá řadu nových možností při klepnutí pravým tlačítkem, kdy můžete okamžitě vytvořit nejen složku, ale například určitý soubor, kopírovat cestu k souboru/složce, otevřít Terminál v dané složce a podobně.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Easy New File 1 Aplikace se slevou-Easy New File 5 Aplikace se slevou-Easy New File 4 Aplikace se slevou-Easy New File 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Easy New File 2 Vstoupit do galerie

Jestliže častokrát pracujete s kancelářským balíčkem Microsoft Office, zbystřete. Dnes je totiž k dostání aplikace Clipart 2000+ zcela zdarma. Tento nástroj vám poskytne přístup k více než 2000 různých clipartů a grafik, které následně můžete využít pro vaši práci a dokonale ji tak ozvláštnit.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Clipart 2000 Plus 1 Aplikace se slevou-Clipart 2000 Plus 5 Aplikace se slevou-Clipart 2000 Plus 4 Aplikace se slevou-Clipart 2000 Plus 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Clipart 2000 Plus 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci Total Video Tools ocení především ti uživatelé, kteří potřebují čas od času lehce pracovat s videem. Tento program si konkrétně dokáže poradit například se zaznamenáváním obrazovky, s úpravou a kompresí video/audio souborů, s převodem napříč formáty a zároveň poslouží jako multimediální přehrávač.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Total Video Tools 4 Aplikace se slevou-Total Video Tools 3 Aplikace se slevou-Total Video Tools 2 Aplikace se slevou-Total Video Tools 1 Vstoupit do galerie

Považujete se za milovníky strategických RPG titulů s roguelike prvky? V takovém případě by se vám mohla zalíbit hra For The King, ve které se vydáte na nebezpečnou výpravu, kdy budete prozkoumávat tajuplné prostředí. Přitom musíte odhalit tajemství, která za sebou zanechala prastará civilizace.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)