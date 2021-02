Na iPhony vychází Knightin‘ +, pocta klasickým hrám ze série Zelda

Česká videoherní scéna byla již od svého počátku formována trochu odlišným způsobem než její zahraniční protějšky, zejména ty na zapádě. Zatímco tak v Česku, potažmo Československu, zažívaly největší popularitu hry na prvních, stále vzácných osobních počítačích, například v takových USA si herní fanoušci hráli nejvíce na prvních konzolích od Nintenda. A zrovna na těch se mohli poprvé seznámit s herní sérii The Legend of Zelda, která je vrhla do epického dobrodružství plného prolézání dungeonů a řešení logických hádanek. Právě tyto hry posloužily jako nejsilnější zdroj inspirace pro sólo vývojáře pracující pod hlavičkou studia Muzt Die Studios, když pracoval na hře Knightin‘ +. Ta nyní konečně vychází i na zařízeních s iOS.

Knightin‘ + se již zmíněnou sérií The Legend of Zelda inspiruje otevřeně a zcela bezostyšně. Její příběh sleduje sira Lootalota, který se vydá na dobrodružství, které nešetří dávkami humoru. V průběhu hry budete vstupovat do různých dungeonů a pobíjet v nich mraky nepřátel. K tomu vám poslouží postupně odemykatelné předměty a schopnosti. Každý z dungeonů navíc obsahuje množství logických hádanek. To vše je zabaleno v retro pixel artové grafice společně s nostalgickým hudebním doprovodem. Knightin‘ + již vyšlo na konzolích a osobních počítačích, odkud si odneslo většinou pozitivní hodnocení. Pokud jste na tuhle nostalgickou jednohubku dostali taky chuť, měla by být od dnešního dne k dispozici na App Storu.