Apple přiznal problémy s nabíjením MacBooků Pro 2016 a 2017, nabízí opravu zdarma

Jste majiteli MacBooků Pro z let 2016 či 2017 a setkáváte se u nich v poslední době s problémy při nabíjení, které se projevují nemožností stroje nabít nad 1 %? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Máte totiž právo na bezplatnou mimozáruční výměnu baterie v autorizovaném servisu Applu.

O spuštění nového servisního programu informoval Apple v tichosti zveřejněním podpůrného dokumentu na svém webu s tím, že se program týká všech Macbooků Pro z let 2016 a 2017 – tedy jak 13”, tak 15”. Že máte na výměnu nárok byste se pak měli dozvědět díky včera vydané softwarové aktualizaci, která by vás měla v sekci Baterie (Předvolby sytému – Baterie) na spuštěný servisní program upozornit heslem “Doporučená služba”. Pokud pak problémem trpíte, ale systém vás na výměnu neupozorňuje, nezbývá nic jiného, než se pokusit vše vyřešit s podporou Applu. Jelikož se jedná ve své podstatě o banální opravu, je velmi pravděpodobné, že jí servis bude schopný provést maximálně do několika dnů.

Problémy s MacBooky nejsou bohužel pro Apple žádnou novinkou. Není tomu totiž tak dávno, co musel prodloužit svůj bezplatný opravný program pro jejich displeje, které trpěly nekvalitní reflexivní vrstvou, jenž na nich tvořila nevzhledné světlé “mapy”. Co se pak týče dalších produktů, vzpomenout můžeme třeba na problémy s displeji základních iPadů či praskáním v AirPods Pro.