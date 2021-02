7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (10. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Určitě jste nad tímto už někdy zauvažovali aneb podařilo by se i vám proměnit garážový start-up v neuvěřitelně bohatou a světoznámou společnost? Tohle si budete moci vyzkoušet ve velice oblíbené hře Office Story, kde budete muset dělat strategická rozhodnutí a vynasnažit se si vydobýt svůj úspěch.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace HUJI FILTER – Art Photo Editor získáte velice zajímavý názor, který dokáže zvláštní formou vylepšit vaše fotografie. Program si totiž zcela náhodně pohraje se světlem a taktéž náhodně vygeneruje určitý filtr, díky čemuž fotografii skvěle obzvláštní.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Picture Edítor funguje jakožto skvělý pomocník, který vám dokáže upravit vaše fotografie. Nejedná se ale o standardní editor. Tento program si poradí například s přidáním textu, okrajů, pomůže vám navrhnout plakát a podobně.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi fanoušky basketbalu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout dnešní slevu na populární hru NBA 2K20, ve které se zhostíte vašeho oblíbeného týmu a váš úkol bude jasný – házet jeden koš za druhým a postarat se o vítězství.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Ve hře To the Moon na vás čeká příběh dvou lékařů, kteří jsou schopni cestovat zpět v čase, a to skrze vzpomínky umírající osoby. Tímto způsobem muži dávají umírajícím lidem další šanci žít, avšak pouze v jejich vlastních hlavách. Jednou každopádně narazí na starce, v jehož vzpomínkách naleznou velice zajímavé informace.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Poměrně častokrát se můžete setkat se situací, kdy potřebujete nějaký obrázek zmenšit. Problémem ale může být, když jej naopak potřebujete zvětšit, čímž ztratíte značnou část kvality. S tímto si dokáže do jisté míry poradit aplikace Smart Resize 2x, která dokáže snímek až dvojnásobně zvětšit. Díky použití propracovaným algoritmům v kombinaci s umělou inteligencí navíc neztratíte na kvalitně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud se považujete za fanouška vůbec prvních fotografií, které pochází z období 19. a 20. století, zbystřete. Do akce totiž opět zamířila aplikace Recolla, jejíž vývojáři zmiňované snímky dlouze analyzovali a vyvinuli řešení, které do stejné podoby dokáže proměnit jakoukoliv fotografii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)