Podívejte se na unikátní Macy vyrobené z medových pláství, uhlí nebo jílu

Diskuze o tom, z jakého materiálu by mohly být vyrobeny příští Macy, nejsou v oblasti technologií ničím neobvyklým. Obvykle se mluví o různých druzích plastu, o hliníku, nebo třeba o titanu. V našem článku ale rozhodně nebude řeč o standardních Macích — designéři Hank Beyer a Alex Sizemore totiž vytvořili vlastní kolekci tak trochu jiných (a nefunkčních) Maců, na jejichž výrobu použili opravdu neobvyklé materiály počínaje medovými plástvemi a konče uhlím. Jak takové Macy vypadají?

Fotogalerie For the Rest of US 1 For the Rest of US 2 For the Rest of US 3 For the Rest of US 4 +2 Fotek For the Rest of US 5 Vstoupit do galerie

Možná si kladete otázku, proč by někdo proboha vyráběl Mac z medových pláství nebo z uhlí. Beyer a Sizemore chtějí svou tvorbou podle svých vlastních slov „zpochybnit implikaci globalizace“ a poukázat na to, jak netradiční materiál může změnit vztah k produktu. Projekt obou designérů nese název „For the Rest of Us“ – název odkazuje na jednu z vět, které zazněly v kampani na původní Macintosh:“Introducing Macintosh, the computer for the rest of us“. Při fotografování výsledků své práce se Beyer se Sizemorem snažili o to, aby zčásti napodobili vzhled a pojetí původních reklam na počítače Macintosh. Tvůrci projektu použili řadu materiálů, které se přirozeně vyskytují na americkém středozápadě – uhlí, led, rašelinu, sádlo nebo třeba jíl, najdeme zde ale také Macintosh z vápence, který při troše představivosti vypadá vcelku realisticky.

Celý projekt byl zahájen již před několika lety, a dalším z jeho poslání bylo také poukázat na potřebu využívání udržitelnějších materiálů i výrobních procesů. Designéři ale zároveň upozorňují na to, že v žádném případě nechtějí, aby bylo na jejich práci pohlíženo jako na projev nenávisti vůči globalizaci. „Chceme, aby si lidé kladli otázky ohledně dopadů globalizace,“ uvádějí tvůrci. Svůj projekt předvedli například na mezinárodním festivalu designu ve Francii, nyní vydávají vlastní knihu s názvem For the Rest of Us, kde kromě jiného rozebírají také to, jaké materiály je možné použít na výrobu počítačů.