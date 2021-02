Očekávání se naplnila: Apple převelel Dana Riccia na vývoj jeho chytrých brýlí

Společnost Apple minulý měsíc oznámila, že její hardwarový inženýr Dan Riccio bude přesunut na novou pozici, v jejímž rámci se má plně soustředit na tehdy blíže nespecifikovaný „nový projekt“. Mark Gurman z agentury Bloomberg dnes ve své zprávě uvedl, že Riccio bude pracovat v oblastí vývoje zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu.

Posun v kariéře Dana Riccia by se dal svým způsobem přirovnat k přesunu, který loni absolvoval Phil Schiller. Oba tito vysoce postavení pracovníci sice opustili své seniorní pozice, přešli ale do oblastí, které vyžadovaly speciální dohled. V Schillerově případě se jednalo o oblast App Storu a PR, v případě Riccia jde o již zmíněný vývoj zařízení pro rozšířenou a virtuální realitu. Díky této strategii se Applu daří udržovat klíčové výkonné pracovníky zapojené do chodu firmy. O tom, že se Apple chystá přijít s vlastním AR / VR headsetem, se mluví již delší dobu. V posledních měsících ale tyto spekulace nabírají na čím dál konkrétnějších obrysech, a na veřejnost se dostávají některé zajímavé detaily. Apple se v této oblasti musel potýkat s jistými těžkostmi, a proto si od Ricciova dohledu slibuje výrazné zlepšení a posun vpřed.

Firma by podle dosavadních zpráv měla přijít s více produkty tohoto typu. Mluví se o typických brýlích pro virtuální realitu, jaké můžeme znát například z dílny společností HTC, Oculus nebo Vive, stejně jako o brýlích pro rozšířenou realitu ve stylu Google Glasses. Server The Information přinesl minulý týden informaci o tom, že cena prvního headsetu z dílny společnosti Apple by se měla pohybovat kolem 3000 dolarů, a zařízení by mělo být osazeno tuctem kamer, dvěma 8K displeji, vyměnitelnými pásky a technologií pro sledování pohybů očí.