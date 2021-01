Vývoj vlastního headsetu se Applu daří, ukázat by jej mohl už letos

Již relativně brzy by mohl nabídku Applu obohatit zbrusu nový produkt. Řeč je konkrétně o headsetu nebo chytrých brýlích, na kterých kalifornský gigant podle dostupných informací dlouhodobě pracuje. Zatímco na brýle si budeme nejspíš muset počkat až do roku 2023, headset by si měl odbýt podle mnohých zdrojů svou premiéru už letos s tím, že na pulty obchodů má dorazit příští rok. Že není tento časový harmonogram vůbec nereálný nyní naznačují zprávy dobře informovaného asijského portálu DigiTimes.

V testování dosavadních prototypů se podle zdrojů DigiTimes Applu poměrně daří, díky čemuž se již mohl přesunout z první fáze zaměřené primárně na funkčnost elementárních prvků jako takových do fáze druhé, ve které se zaměřuje spíše na menší věci, které pomáhají dotáhnout celek k dokonalosti, jelikož základní prvky například doplňují o řadu funkcí. Ačkoliv je před Applem stále dlouhá cesta, obecně se dá říci, že klíčové kroky má již za sebou, jelikož vše mimo první fázi prototypového testování lze ve výsledku něčím nahradit, popřípadě vypustit (byť samozřejmě na úkor finální kvality produktu). Ostatně, skvělým příkladem mohou být sluchátka AirPods Max, jejichž ovládání mělo být dle slov Applu založeno na gestech, avšak nakonec kvůli problematickému vývoji od této myšlenky upustil a vsadil na fyzické prvky v podobě digitální korunky podobné té z Apple Watch a tlačítka.

Obecně se dá říci, že toho o AR headsetu a chytrých brýlích zatím mnoho bohužel nevíme. Z útržkovitých informací sice svět tuší, že zatímco headset se má podobat například Oculusu Quest a brýle klasickým brýlím, na detailnější informace si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Dá se nicméně předpokládat, že pokud se odhalení headsetu dočkáme už letos, informace o něm se začnou objevovat již relativně brzy, jelikož je Apple nebude schopen držet příliš dobře pod pokličkou.