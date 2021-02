Na iPhony míří závodění v Project Cars Go. Hru si můžete předobjednat už nyní

První díl herní série Project Cars vyšel už v roce 2015 a znamenal příklon k realističtějším simulacím automobilových závodů. Za uplynulých pět let přibyly do série ještě dva velké díly. Loňské druhé pokračování se však nesetkalo s pozitivní odezvou od skalních fanoušků. Hra se vydala směrem do realističnosti k arkádovosti. Příklon značky k širšímu publiku symbolizuje i plánovaná mobilní odbočka Project Cars GO. Ta je ve výrobě už pěkných pár let a vposlední době se vývojáři nechali na sociálních sítích slyšet, že práce na ní budou co nevidět hotové. Jejich sliby se nyní splnili a Project Cars Go si už můžete před jeho blížícím se vydáním předobjednat.

Vývojáři původní hry ze Slighhtly Mad Studios pracují na mobilní verzi společně se studiem Gamevil. Obě studia neslibují posun zpět ke zmíněné realističnosti. Project Cars Go má být oddechovou, nenáročnou závodní arkádou. Tomu dosvědčuje i fakt, že auta budete moci ovládat pouze pomocí jednoho prstu. Hra se tak pravděpodobně smrští na pouhou potřebu správně brzdit. Jako každá pořádná závodní hra ovšem bude Project Cars Go zcela jistě oslňovat modely nabízených automobilů, které by měly i na malých obrazovkách vyniknout v plné kráse. Vydání hry je plánováno na 23. března letošního roku. Project Cars Go můžete již nyní předobjednávat na App Storu.