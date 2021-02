Nové Tesly si budou ještě více rozumět s iPhony

Asi se shodneme na tom, že vozy značky Tesla jsou skutečně velice zajímavé, alespoň co se týče použitých technologií a jejich potenciálu. Ne nadarmo se společnosti Tesla v minulém roce velice dařilo. „Muskovy“ elektromobily si relativně dobře rozumí s jablečnými smarthpohony. A jak se zdá, tato spolupráce by mohla být ještě více prohloubena, neboť zahraniční zdroje naznačují, že nové vozy by měly podporovat Ultra Wideband technologii, jež je zabudována v novějších iPhonech.

Tesla v září minulého roku předložila FCC dokumentaci ke klíčenkám, ovladači a koncovým bodům, které by měly být instalovány uvnitř kabiny vozidla. Právě ty by měly dle dokumentace podporovat Ultra Wideband technologii. Mohly by tedy být kompatibilní s modely iPhone 11 a 12, které mají v sobě zabudovaný čip U1, jenž slouží k lepšímu prostorovému povědomí a přesněji detekuje předměty rozmístěné například v interiéru. Apple kdysi tento čip popsal jako „GPS v obývacím pokoji“. V současné době čip U1 přílišné využití nemá, jelikož je používán pro AirDrop a interakci s HomePodem mini. Dále je jeho přítomnost téměř jistá u chystaných lokalizátorů AirTags. Tesla již za pomocí své mobilní aplikace umožňuje, kromě jiných funkcí, také zamykat a odemykat vůz. Technologie Ultra Wideband by tak mohla lépe určovat, jak daleko je uživatel od vozu. Momentálně ovšem samozřejmě není jisté, zda by tu byla dána kompatibilita. Tesla může mít také v plánu používat zmíněné technologie zcela jinak. Ukáže až čas.