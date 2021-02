Jak to letos bude s novým iPhonem SE? Apple jej zřejmě představí, má to však háček

Zatímco ještě zhruba před rokem považoval svět iPhony řady SE za mrtvé, o pár týdnu později již jásal z představení iPhonu SE 2. generace a hlasitě se dožadoval odhalení jeho další generace o rok později – tedy letos. Že se tak může stát navíc začaly záhy potvrzovat i mnohé zdroje, dle kterých má mít kalifornský gigant na letošek skutečně v plánu novou generaci oblíbeného “es éčka” odhalit. Tyto spekulace sice nyní pošlapal analytik William Yang ze společnosti JP Morgan, avšak ve výsledku nakonec jen částečně.

Podle Yanga má Apple třetí generaci iPhonu SE v plánu odhalit v první polovině roku 2022 s tím, že má vycházet z designu jeho předchůdce – tedy z iPhonu 8 z roku 2017. De facto by tedy stále držel prapor klasickým rámečkovým iPhonům, které se těší mezi uživateli i řadu let po jejich usmrcení nástupem bezrámečkových iPhonů solidní oblibě. Je tu však jedno velké ale. Naprostá většina úniků informací spojených s iPhonem SE pro letošní rok totiž hovořila o příchodu “pluskového” modelu – tedy jakési upgradované verze iPhonu 8 Plus, což se však s předpovědmi Yanga absolutně neshoduje. To jinými slovy znamená, že se letos iPhonu SE můžeme přeci jen dočkat, byť se nebude jednat o plnohodnotnou modelovou řadu označovanou jako iPhone SE 3. generace, ale jen o jakýsi doplněk vloni představeného iPhonu SE 2.

S přestavením většího iPhonu SE Plus se mělo počítat dle všeho už v loňském roce, kdy měl dorazit po boku 4,7” modelu. Kvůli pandemii koronaviru však nakonec musel Apple svůj plán přehodnotit, jelikož by jím vytížil své výrobní kapacity a tím si zadělal na ještě větší problémy při výrobě iPhonů 12. Nyní se však již začíná situace stabilizovat, díky čemuž se zdá dodatečné představení “pluskového” iPhonu SE jako poměrně pravděpodobné. Ostatně, předpovídá jej i velmi spolehlivý japonský portál MacOtakara, jehož zdroje se řadí mezi ty nejspolehlivější vůbec. Dle něj se novinky dočkáme už v dubnu spolu s AirPods Pro 2.