7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (8. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže máte v oblibě sociální síť Instagram, jistě víte, že při nahrávání nového příspěvku vám aplikace původní snímek lehce upraví, provede se komprese, sníží se kvalita a dojde k ořezu. V tomto směru vám dokáže pomoci aplikace Resize, adjust and crop to fit, s jejíž pomocí se vyhnete zmiňované kompresi a podobně.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 1 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 5 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 4 Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Resize adjust and crop to fit 2 Vstoupit do galerie

Klíčem ke zdravému tělu je bezesporu správný a vyvážený jídelníček. S tímto vám dokáže perfektně pomoci aplikace Healthy Chef. Tento nástroj vám totiž nabídne více než šest set zdravých a delikátních receptů, které jsou dokonce doplněny o videa a krok po kroku vás procesem vaření provedou.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Healthy Chef 1 Aplikace se slevou-Healthy Chef 5 Aplikace se slevou-Healthy Chef 4 Aplikace se slevou-Healthy Chef 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Healthy Chef 2 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace 3D Scanner App získáte parádní nástroj, který dokáže proměnit váš iPhone či iPad v perfektní 3D skener. Díky tomu tak můžete za pomoci například zmiňovaného telefonu skvěle naskenovat jakýkoliv objekt a přenést jej do digitální podoby. Program využívá TrueDepth kameru a samozřejmě dokáže pracovat i s LiDAR senzorem.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-3D Scanner App 1 Aplikace se slevou-3D Scanner App 5 Aplikace se slevou-3D Scanner App 4 Aplikace se slevou-3D Scanner App 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-3D Scanner App 2 Vstoupit do galerie

V dnešní době má stále více lidí problémy s usínáním, což souvisí s takzvaným modrým zářením z našich obrazovek, což potlačuje tvorbu melatoninu. Jedná se o hormon, který je zodpovědný za inicializaci spánku. Tyto problémy by vám mohla pomoci překonat aplikace Deep Sleep Hypnotherapy, která vám nabídne řadu parádních nahrávek, díky čemuž se dokážete v okamžiku zrelaxovat.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Deep Sleep Hypnotherapy 1 Aplikace se slevou-Deep Sleep Hypnotherapy 5 Aplikace se slevou-Deep Sleep Hypnotherapy 4 Aplikace se slevou-Deep Sleep Hypnotherapy 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Deep Sleep Hypnotherapy 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Table Score slouží k jedinému účelu. Konkrétně se jedná o perfektní a jednoduchý nástroj pro počítání aktuálního skóre. Jestliže tedy s rodinou či přáteli hrajete například sportovní hry a podobně, tak by vám tento nástroj rozhodně neměl chybět. Zároveň nabízí i stopky/časovač pro ještě lepší povědomí o stavu zápasu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Table Score 1 Aplikace se slevou-Table Score 3 Aplikace se slevou-Table Score 2 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky strategických her s prvky RPG? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na titul Siege of Dragonspear. V této hře se ocitnete ve světě plném magie, záhad, příšer a nejrůznějších intrik, kdy budete muset vést vaši družinu skrze nejrůznější nebezpečí. Samozřejmě se nevyhnete soubojům s nebojácnými protivníky a vaším úkolem bude použít co možná nejlepší taktiku.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Siege of Dragonspear 5 Aplikace se slevou – Siege of Dragonspear 4 Aplikace se slevou – Siege of Dragonspear 3 Aplikace se slevou – Siege of Dragonspear 2 +2 Fotek Aplikace se slevou – Siege of Dragonspear 1 Vstoupit do galerie

Napadlo vás někdy, že byste přetvořili vaše fotografie do podoby oblíbené mozaiky? S něčím takovým si dokáže prakticky v okamžiku poradit povedená aplikace Phosaic: Mosaic Photo Creator, kdy vám prakticky stačí zvolit fotografii a máte hotovo. Výsledný snímek následně můžete okamžitě sdílet skrze sociální sítě.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)