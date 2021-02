Objevte znovu kouzlo Facebooku: Smažte vše, co nechcete sledovat!

Nejen správci stránek a skupin na sociální síti Facebook si už roky stěžují na to, že se jejich obsah dostává k čím dál menšímu počtu lidí. I samotným uživatelům vadí, že se jim nezobrazuje to, o co mají skutečně zájem a místo toho vidí množství věcí, které je ani příliš nezajímají. Jedním z důvodů je skutečně to, že Facebook má algoritmus nastaven tak, aby vás jako majitele stránky nutil platit za to, že se bude váš obsah ukazovat vašim fanouškům. To je sice pravda, ovšem další a daleko závažnější důvod, proč se vám ukazují nesmysly, o které nemáte zájem, je v tom, že Facebook používáte zkrátka příliš dlouho.

Pokud totiž pominu reklamy, pak není na Facebooku nic, co by se vám zobrazovalo a vy jste o to neměli zájem. Ano, vím, co si nyní myslíte, ale nechte mě to vysvětlit. Facebook má většina z nás například deset let a problém je v tom, že různé skupiny nebo stránky, které jste před deseti lety začali sledovat, se změnily k nepoznání. Jednak řadu z nich majitelé prodali reklamním agenturám, řada z nich změnila své zaměření anebo úplně zanikla a slouží jen k občasnému spamování. Chyba je ale v tomto případě především na vaší straně, protože všechny tyto skupiny, stránky a přátele můžete jednoduše odstranit a vrátit tak Facebooku opět původní kouzlo.

Máte také na Facebooku lidi, které rok nesledujete, nepíšete si s nimi nebo vám vyloženě vadí, že se jejich statusy týkají toho, že je v očkování na COVID hliník? Ano, máme je tam všichni a pro většinu z nás je těžké se s nimi rozloučit. Udělejte to! Vymažte všechny, které aktivně nesledujete, všechny, jejichž názory vás iritují. To stejné udělejte u všech skupin a stránek. Stačí přejít ve vašem prohlížeči nebo aplikaci na stránky, které sledujete, zvolit možnost Členství a tam mazat vše, co skutečně nechcete. Stejný postup zvolte i u stránek. Najednou zjistíte, že jsou zde věci, které vás již nezajímají, nic vám nepřinášejí a jsou vám jen na obtíž. Vše, u čeho nemáte pocit, že to chcete nebo potřebujete, zkrátka dejte zrušit sledování nebo odejít ze skupiny.

Pokud to uděláte, najednou zjistíte, že vám bohatě stačí například deset stránek, pět skupin a padesát přátel. To, co se stane, vás doslova nadchne, protože Facebook sice má algoritmy a je to naprostá pravda, že zobrazuje příspěvky jen určité skupině sledujících, ovšem daleko větší problém je v tom, že za ty roky, co FB používáte, nesledujete deset stránek, ale sto. To znamená, že pokud odhlédneme od algoritmů, tak když sledujete deset stránek, o které máte skutečný zájem, tak se vám každá z nich ukáže jednou mezi deseti posty na zdi. Pokud jich je sto, pak se ukáže jednou ze sta. Jakmile takto odlehčíte svému profilu a smažete vše, co vás zkrátka štve a nepotřebujete to, budete mít najednou na zdi opět pouze to, co vás zajímá, protože Facebook nemá jinou možnost než vám to ukázat. Pokud pak chcete něco prioritizovat, máte možnost připnout skupinu na nástěnce nebo přidat stránku do oblíbených, jejich obsah se vám pak bude ukazovat prioritně. Jednoduchý postup, jak toho dosáhnout najdete v galerii v tomto článku.

Možná ani poté, co si Facebook důkladně promažete, vám nebude tato sociální síť již dávat smysl. Pak je možná na čase s ní již více neztrácet čas. Ovšem má zkušenost je taková, že mě naopak začal Facebook opět bavit a začal plnit to, proč jsem jej před lety zakládal. Věřím, že mnoho z vás po důkladném promazání zjistí, že vám má FB ještě co nabídnout nebo lépe řečeno, opět co nabídnout.