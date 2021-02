7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (5. 2. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte nějakou kvalitní zábavnou adventuru, která by vás dokázala zabavit na dlouhé hodiny, tak byste rozhodně neměli přehlédnout titul Wenjia. V této 2D platformové hře totiž budete muset postupovat jednotlivými úrovněmi, kde na vás čeká řada nejrůznějších hádanek. Sami přitom zároveň budete „cestovat“ napříč dvěma světy, přičemž v obou případech vás čekají zajímavé výzvy.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace Reaction Timer Game získáte parádní hru, která si vás taktéž dokáže získat na dlouhé hodiny. Tento titul totiž slouží k jedinému účelu, kdy dokáže perfektně otestovat vaše reflexy, což můžete samozřejmě využít i pro jejich trénink. Vaším úkolem je jednoduše klepnout na tlačítko STOP v momentě, kdy odpočet dorazí na nulu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, že by se vám na vašem iPhonu či iPadu hodil nějaký praktický program, který by dokázal simulovat vývojářské prostředí a umožnil by vám tak přímo programovat? V takovém případě by se vám mohla hodit oblíbená aplikae Buffer Editor – Code Editor, s jejíž pomocí můžete psát kód v několika různých jazycích včetně C#, PHP, Javascript, Java, Swift, SQL, TypeScript React a řadě dalších.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Určitě jste se již několikrát ocitli v situaci, kdy jste nemohli přečíst nějaký text, který byl napsán malinkatým písmem. Aplikace Magnifying Glass & Flash Light dokáže v okamžiku proměnit váš iPhone v praktickou lupu, kdy využije fotoaparát zařízení skutečně na maximu. Zároveň si můžete aktivovat i svítilnu a text si přisvítit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky vlaků a rádi byste si zahráli nějakou tematickou hru? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, zbystřete. Do akce totiž zamířila hra Railways!, ve které budete muset být velice obezřetní, abyste neudělali byť jen jedinou chybu. Vaším úkolem totiž bude ovládat železniční tratě takovým způsobem, abyste pasažéry včas přepravili, aniž by došlo k jakékoliv nehodě.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Římskou říši pravděpodobně nikomu představovat nemusíme. Ve hře The Last Roman Village se ocitnete v časech, kdy Římská říše je na naprostém pokraji existence, protože už zbývá pouze poslední římská vesnice, která stále odolává útokům nepřátel. Vy se ocitnete v roli generála jménem Marcus Aurelius a vaším úkolem bude zvolit co možná nejlepší strategii, abyste tuto vesnici ochránili. Proto budete muset stavět různé budovy, vylepšovat defenzívu a odrážet nebojácné nepřátele.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Aplikace PropFun Pro – magic camera vám poskytne řadu parádních možností, díky kterým budete moci zábavnou formou vylepšit (nejen) vaše fotografie. S pomocí tohoto nástroje můžete použít řadu parádních efektů, přičemž rozhodně musíme vyzdvihnout možnost tvorby parádních koláží.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)