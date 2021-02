Reuters: Apple a Hyundai se možná na Apple Car nakonec nedohodnou

Počátkem tohoto roku se na internetu objevily četné zprávy o tom, že by se výroba budoucího Apple Car mohla s velkou pravděpodobností přesunout na území Spojených států. Média se v tomto směru odvolávala na zdroje z automobily Hyundai. V tomto směru ale zároveň panují značné nejasnosti – společnost Hyundai sice v minulosti uvedla, že skutečně s Applem jedná, zanedlouho ale vydala nové prohlášení, ve kterém zmíněnou spolupráci prakticky popírala a do jisté míry mlžila.

Agentura Reuters následně přinesla zprávu, podle které je vedení automobilky Hyundai nervózní z toho, jak a zda vůbec bude vlastně partnerství s Applem fungovat. Pochybnosti vyplývají z velké části ze skutečnosti, že obě firmy jsou zvyklé mít věci stoprocentně pod vlastní kontrolou. Automobilka Huyndai je proslulá svou neochotou spolupracovat s jinými výrobci, a také odhodláním řídit co největší část výroby pod vlastní střechou. „Apple je šéf. Dělá si svůj vlastní marketing, své vlastní produkty, buduje si svou značku. Hyundai je také šéf. A tohle prostě opravdu nefunguje,“ cituje Reuters zdroj, blízký automobilce.

Spolupráce měla údajně podle původní dohody fungovat na podobném principu, na jakém funguje například spolupráce Applu s Foxconnem. Podle jiného zdroje Apple zase preferuje systém, kdy by hlavní komponenty nechával vyrábět hned u několika různých zdrojů, a firma Hyundai by byla pověřená pouze samotným finálním sestavením vozu. Spekuluje se ale také o tom, že by Hyundai mohla výrobu – případně pouze sestavení – Apple Car delegovat na dceřinou společnost Kia. Co se detailů o výrobci týče, zatím se spekulace o budoucím autonomním elektrovoze od Applu liší. Řada analytiků a jiných odborníků se nicméně shoduje na tom, že od jeho představení nás dělí jen několik málo let – mluví se například o roce 2024.