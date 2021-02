Největší hrozby, se kterými se můžete setkat při používání Facebooku

Pokud patříte mezi dlouhodobé uživatele Facebooku, tak je dosti možné, že váš účet na této sociální síti máte založený již více než 10 let. Během těchto více než desíti let si Facebook prošel hned několika různými „formami“. Sociální síť Facebook byla založena v roce 2004 Markem Zuckerbergem. Tehda sloužila pouze pro jednoduchou komunikaci mezi studenty a spolubydlícími na Harvardu. Během několika let se však Facebook rozrostl v globální sociální síť, kterou využívá téměř 2 miliardy uživatelů. Na jednu stranu můžete pomoci Facebooku jednoduše komunikovat a předávat informace, na druhou stranu se ale můžete setkat s nespočtem různých hrozeb, které číhají na každém rohu. V tomto článku se podíváme na 5 největších z nich… samozřejmě jich ale je o mnoho více.

Zapomenete na uživatele, které máte v přátelích

Vždy byste měli mít stoprocentní přehled o tom, koho máte v přátelích, a kdo vás na Facebooku sleduje. Mnoho uživatelů se před několika lety na Facebooku předhánělo v tom, kdo bude mít více přátel – to ale rozhodně není správné. Pokud vám někdo pošle žádost o přátelství a vy dotyčného po prohlédnutí profilu nepoznáváte, popřípadě pokud nemá dotyčný profil vůbec vyplněný, tak v žádném případě přátelství neschvalujte. Sice bude váš celkový součet přátel o jedno číslo chudší, dost možná se ale vyhnete potenciálnímu přepadení či vykradení vašeho bytu. Váš nový „přítel“ si o vás totiž může během krátké chvíle zjistit nespočet věcí – například adresu, telefonní číslo, kdy jedete na dovolenou a mnoho dalšího. Na Facebooku tedy mějte přidané jen ty přátele, které doopravdy znáte.

Aktivace tmavého režimu na Facebooku pro iPhone:

Nebezpečné aplikace třetích stran

Pokud nemáte po dobu několika let hlavu v písku, popřípadě pokud si čas od času otevřete náš magazín, tak už jste se dost možná dozvěděli o tom, jakým způsobem Facebook nakládá s uživatelskými daty. Již několikrát se v minulosti objevila zpráva o tom, že Facebook kromě sběru uživatelská data také prodává různým společnostem. Velkým rizikem jsou poté také aplikace třetích stran, které s vaším profilem na Facebooku propojíte. Většina těchto aplikací totiž může získat přístup k naprosto všem vašim datům, jelikož prakticky nikdo při propojování nečte, jaká data aplikace získá. I kdyby tedy některé uživatele aplikace požádala o sledování toho, jak často máte pohlavní styk, popřípadě jak často chodíte na záchod, tak se s velkou pravděpodobností i tato data kvůli nepozornosti dozví. Vždy si tedy čtěte, jaké informace o vás aplikace získá. Ideálně aplikace třetí strany vůbec s Facebookem nepropojujte.

Závislost, závislost, závislost

Jestliže se nějakého dlouholetého uživatele Facebooku zeptáte, zdali je závislý, tak vám s největší pravděpodobností frustrovaně odpoví, že nikoliv – pravda je ale často úplně jinde. Dá se říct, že vás při používání Facebook neustále čím dál tím více pohlcuje. A ještě aby ne, když je tady tolik možností, které můžete dělat. Projíždění zdi, chatování s kamarády, prohlížení fotografií, zveřejňování obsahu, komentování a reagování na příspěvky, hraní her, vyhledávání starých známých a nespočet dalšího. Facebook se může velice jednoduše dostat do vašeho života – v dnešní době jej můžete jediným klepnutím spustit úplně všude a stát se tak závislými. Snažte se Facebook co nejvíce omezit, klidně si nastavte omezení v Času u obrazovky. Možná se pro někoho z vás bude jednat o těžký krok, upřímně ale neznám nikoho, kdo by mi po omezení Facebooku ve finále po nějaké době řekl, že mi chybí – ba naopak na něm lidé často setrvávají pouze kvůli komunikaci, jinak už by si jej dávno smazali.

Vypnutí zobrazování aktivního stavu na Facebooku:

Špatně nastavené předvolby soukromí

Většina uživatelů Facebooku se nijak nezajímá o nastavení svého soukromí v rámci této sociální sítě. Pokud jste si před několika lety založili Facebook a od té doby jste prozatím ani jednou nenavštívili nastavení soukromí, tak se s velkou pravděpodobností budete velmi divit, co všechno jste Facebooku povolili. Tato sociální síť může například sledovat a pracovat s vaším obličejem, využívat nespočet různých dat pro cílení reklamy, anebo neustále sledovat vaší polohu. Většinu těchto nežádaných funkcí můžete každopádně jednoduše vypnout, a to právě v nastavení soukromí. Udělejte si tedy několik minut čas, sedněte si a veškerá nastavení soukromí si na Facebooku sekci po sekci projděte. Ideálně proveďte deaktivaci veškerých funkcí, které vás nějakým mohou sledovat. Učinit tak můžete klepnutím na tři tečky vpravo dole, a poté Nastavení a soukromí -> Přehled soukromí. Tak stejně si projděte funkce v Nastavení.

Podvody na Facebook Marketplace

Znám nespočet známých, kterým se podařilo kvůli své neopatrnosti a důvěřivosti naletět na podvod v rámci Facebook Marketplace. Pro ty méně znalé z vás je Facebook Marketplace jednoduše řečeno tržiště či bazar, na který může přidávat věci k prodeji naprosto kdokoliv. Čas od času zde samozřejmě můžete najít nějaký pěkný kousek, tak stejně ale musíte počítat s tím, že je Marketplace plný různých podvodů. Při prohlížení nějakého produktu si vždy zkontrolujte uživatele, který jej prodává. Pokud se jedná o nedávno vytvořený profil, popřípadě pokud se vám cokoliv jiného nezdá, tak ihned ruce pryč. Tak stejně berte na vědomí, že vám nikdo nedá nic zadarmo – pokud je tedy něco inzerováno výrazně pod cenou, jedná se o podvod. Nikdy nikomu neposílejte peníze předem – náhodnému člověku na ulici byste je také neposlali.