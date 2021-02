5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (4. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Hledáte nějaký praktická program pro zaznamenávání vašich poznámek, který by vám pomohl s co možná nejefektivnějším učením? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Note Studio, která na to jde trošku jinak. Nástroj vám totiž umožní pracovat například s audio/video podkladem, kdy každá vaše poznámka přímo odkazuje na přesný čas z daného souboru, umožní vám vytvářet praktické diagramy, zvládá spolehlivě ukládat a dohledávat zdroje z webu, poradí si s importováním PDF a eBook souborů, dokáže vám zvýraznit důležité části textu a snaží se o co možná nejlepší organizaci jednotlivých poznámek.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jestliže se řadíte mezi milovníky zábavných RPG adventur, ve kterých na vás čeká dechberoucí příběh, zbystřete. Do akce totiž zavítala zajímavá hra The Dark Eye – Chains of Satinav, kde se ocitnete ve velice zajímavém království zmítajícím se na pokraji války. Největší problém představují podivné vrány, které dokonce začaly útočit na lidi. Zvládnete tento problém vyřešit? Titul poté dokonale doplňuje skvělý soundtrack a zmiňovaný, kvalitně zpracovaný příběh.

Původní cena: 499 Kč (25 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali některé části snímku ještě před sdílením zamazat? V takovém případě by vám mohla přijít vhod aplikace Redacted, která je k těmto účelům přímo určená. Jednoduše vám stačí zvolit fotografii, označit dané místa, jež chcete skrýt a máte hotovo. Je ale nutné upozornit na fakt, že si program bohužel neporadí s dokumenty ve formátu PDF.

Původní cena: 179 Kč (Zdarma)

Zdroj: App Store

Jak již samotný název napovídá, aplikace Compress Any Video Pro slouží pro kompresi vašich videí. Pokud tedy potřebujete zredukovat jejich velikost, tento program vám v okamžiku pomůže. Vyzdvihnout rozhodně musíme celkovou jednoduchost, kdy stačí soubor přetáhnout do aplikace, provést elementární nastavení a máte hotovo.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Ve včerejším článku se zlevněnými aplikacemi pro macOS jste se mohli dočíst o slevě na Euro Truck Simulator 2. Stejné akce se dočkal i sourozenec tohoto titulu American Truck Simulator, který funguje prakticky úplně stejně. Zhostíte se tedy role řidiče kamionu a vaším úkolem bude převážet náklad. Rozdílem ale je, že se vše odehrává ve Spojených státech, kdy budete brázdit slunnou Kalifornií, písečnou Nevadou a objevíte nádheru Grand Canyonu v Arizoně. Přitom se budete snažit vybudovat svou vlastní přepravní společnost.