Prohlédněte si skvělou grafiku Applu vysvětlující, co vše se děje s vašimi soukromými daty během dne

Minulý týden ve čtvrtek byl mezinárodním dnem pro ochranu osobních informací. Apple v tento den zveřejnil v rámci tiskové zprávy informace o tom, že nejpozději zkraje jara vydá v rámci některého z nadcházejících iOS/macOS aktualizací nový nástroj, který umožní přehledně sledovat to, jaké informace o vás – uživatelích sbírají jednotlivé aplikace. Jedná se o tzv. „App Tracking Transparency feature“.

Apple skrze ní chce uživatelům nabídnou co nejkomplexnější přehled o tom, co se děje s jejich informacemi v případech, kdy používají různé aplikace. Jaká data tyto aplikace sbírají, co s nimi dělají apod. Vše se nese v duchu so největší transparentnosti a zároveň s maximální možnou snahou o zachování soukromí, resp. informování uživatelů tak, aby se mohli rozhodnout o tom, do jaké míry si nechají do svého soukromí zasahovat.

Nad rámec tohoto oznámení Apple zveřejnil ještě report s názvem „A Day in the Life of Your Data“, který si můžete prohlédnout zde a který detailně popisuje, co všechno se s vašimi soukromými informacemi děje během jednoho dne, kdy svůj iPhone používáte k běžné činnosti. Jde o velice zajímavé čtení, report doporučujeme přečíst každému, byť můžete více či méně obsažených informací třeba i vědět. Pokud však nemáte představu o tom, jak sběr všelijakých uživatelských dat funguje, směle do čtení.

V tomto reportu Apple potvrzuje, že nový nástroj pro sledování míry „těžení“ uživatelských dat co nevidět dorazí. Uživatelé si tak budou moci prohlédnout, jaké aplikace sbírají data i mimo ně, sledují digitální kroky uživatele i mimo aplikace jako takové – třeba při prohlížení webu. Apple před několika týdny představil nové informační panely v App Store, které ve zkratce upozorňují uživatele na to, s jakými daty daná aplikace pracuje. Půjde tedy o něco obdobného, byť trochu více komplexního.