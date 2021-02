Na iPhony dorazila kompletní edice diablovky Titan Quest

Tři týdny od původního oznámení se konečně na App Store objevila kompletní edice diablovky Titan Quest. Kolekce s podtitulem Legendary Edition v sobě kromě základní hry skrývá i tři dodatky, Ragnarok, Atlantis a Immortal Throne. Ty se na mobilech objeví vůbec poprvé. Základní hra již dříve na iPhonech vyšla a sklidila velmi pozitivní reakce. Legendary Edition kromě připojení tří zmíněných rozšíření navíc původní hru vylepšuje. Namísto portu z roku 2015 se tak dočkáte porůznu upravené verze. Ta by měla lépe využívat hardware, nově vydaný během posledních pěti let, a měla by zužitkovat připomínky hráčské komunity, které se v minulosti na mobilní verzi hry snášely.

Titan Quest v zásadě příliš nevybočuje z klasické formule akčních RPG inspirovaných legendárním Diablem. Zběsilé klikání na příšery prokládané používáním magických schopností jsme už chválili v minirecenzi původního portu. Hratelnost by měla být ve vylepšené verzi ještě lepší. Hra vám bude vyprávět příběh o pokoření titánů rozesetých po celé zeměkouli. Během svého putování se tak kromě starověkého Řecka podíváte například i do Číny, Egyptu a Babylonu. Pokoření všeho obsahu by vám mělo zabrat nějakých padesát hodin. To se odráží i na ceně, která není zrovna nízká. Titan Quest: Legendary Edition vás na App Store vyjde na 449 korun. Pokud vlastníte původní port, můžete si jednotlivá rozšíření dokoupit pomocí nákupů v aplikaci.