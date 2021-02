iPhony 13 se dočkají velkého vylepšení ultraširokoúhlého objektivu

Na vylepšování fotoaparátů iPhonů se Apple v posledních letech zaměřoval rok co rok a ani letos tomu nebude jinak. Analytici z Barclays totiž dnes v noci částečně potvrdili dřívější informace analytika Ming-Chi Kua o výrazném zlepšení ultraširokoúhlého objektivu iPhonů 13 a 13 Pro. Ten má podle nich přinést lepší světelnost a díky tomu bude tedy pro focení a natáčení využitelnější než v předešlých letech.

V současnosti nabízí ultraširokoúhlý objektiv u iPhonů 12 a 12 Pro světelnost f 2/4, což je vcelku dostačující maximálně tak pro snímky za dobrého světla. Jakmile se však světelné podmínky zhorší, kvalita pořizovaných snímků raketově klesá. iPhony 13 a 13 Pro by však měli letos tento problém dle analytiků částečně vyřešit a to konkrétně objektivy s lepší světelností. Ta by měla nově být f/1,8, díky čemuž by se tak výkon objektivů při horším světle výrazně zlepšil, ale ocenit bychom ho měli na detailech i u snímků zachycených v ideálním světle. Díky tomu si tak už tak oblíbený objektiv určitě užije další navýšení obliby mezi jablíčkáři.

Fotogalerie iPhone 13 Pro koncept - 13 iPhone 13 Pro koncept - 12 iPhone 13 Pro koncept - 11 iPhone 13 Pro koncept - 10 +4 Fotek iPhone 13 Pro koncept - 7 iPhone 13 Pro koncept - 6 iPhone 13 Pro koncept - 5 Vstoupit do galerie

Kromě lepšího ultraširokoúhlého objektivu se od letošních iPhonů 13 (Pro) očekává například nasazení 120Hz displeje, zmenšení výřezu pro Face ID nebo třeba odebrání Lightning portu minimálně z jednoho modelu. Spekuluje se rovněž o nasazení čtečky otisků prstů do displeje, která by skvěle vyřešila současné trable spojené s nefunkčností Face ID kvůli rouškám. Zda se však dočkáme všech těchto vylepšení ukáže ve výsledku až čas a úniky, které se v něm objeví. Co se pak týče představení telefonu, to proběhne velmi pravděpodobně v září.