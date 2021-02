Elon Musk má pod palcem už třetinu satelitů ve vesmíru, tento týden vypustí další

Elon Musk má podle dostupných informací v současné chvíli pod palcem třetinu všech aktivních satelitů, které obíhají okolo planety Země. O tuto statistiku se zasloužil zejména fakt, že Muskova společnost SpaceX v průběhu posledních dvou let vypustil do vesmíru více než dvanáct svých Starlink misí. Tento týden by raketa Falcon 9 měla na oběžnou dráhu dopravit poslední várku satelitů Starlink, ke startu má dojít v Kennedy Space Center na Floridě. Celkový počet všech Starlink satelitů na oběžné dráze po této události přesáhne hranici jednoho tisíce.

Cílem mise s názvem Starlink 17 je vytvoření konstelace, sestávající ze zhruba čtyřiceti tisíc satelitů, které se mají postarat o zajištění vysokorychlostního internetového připojení na Zemi. Musk, který se počátkem tohoto roku stal nejbohatším člověkem na světě, vyvolává provozem své společnosti SpaceX značnou kontroverzi a kritiku, a to i ze strany odborníků. Podle údajů z trackeru Celestrak se v současné době na oběžné dráze nachází 946 satelitů Starlink, což je zhruba 27,3 % všech aktivních satelitů. Při současném tempu by tento podíl mohl v průběhu příštího roku narůst na 50 %. Starlink nicméně není jediným projektem, zabývajícím se poskytováním satelitního internetu – stejný cíl má také OneWeb od společnosti SoftBank. Síť Starlink v současné době poskytuje v rámci beta testování svých služeb internetové připojení zákazníkům v Kanadě, Spojených státech a ve Velké Británii, a podle vyjádření společnosti SpaceX by mělo v průběhu letošního roku dojít k celosvětovému pokrytí. Uživatelé, kteří mají zájem o „Muskův internet“ s rychlostí až 150 Mbps, si musí nejprve v přepočtu zhruba za deset tisíc korun zakoupit speciální satelitní přijímač a upsat se k pravidelným měsíčním poplatkům, které v přepočtu činí odhadem 2100 korun. Spolu s tím, jak se bude uživatelská základna rozrůstat, měly by zmíněné náklady postupně klesat.