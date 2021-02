Jeff Bezos odstoupil z funkce CEO společnosti Amazon

Společnost Amazon oznámila, že její zakladatel a zároveň nejbohatší člověk světa Jeff Bezos odstupuje z pozice CEO. Nahradí jej dosavadní generální ředitel Web services Andy Jassy, který se funkce CEO ujme během třetího čtvrtletí letošního roku. Bezos, jenž vlastní majetek odhadovaný magazínem Forbes na hodnotu 196,5 miliardy amerických dolarů se bude i nadále aktivně účastnit rozhodování v Amazonu, ovšem z pozice výkonného předsedy představenstva. Jeff Bezos byl generálním ředitelem společnosti Amazon od té doby, co ji v roce 1995 založil, a to původně s myšlenkou prodeje knih. Během více než čtvrt století však Amazon proměnil v celosvětově největší online obchod světa, jehož hodnota se odhaduje na 1,7 bilionu dolarů.

„V roli výkonného předsedy představenstva hodlám zaměřit svou energii a pozornost na nové produkty a start-upy,“ oznámil Bezos v dopise zaměstnancům. „Tato cesta začala před 27 lety a Amazon byl jen nápad, bez jakékoli hodnoty. Otázka, kterou mi tehdy nejčastěji pokládali byla, co je to ten internet. Naštěstí jsem to nemusel dlouho vysvětlovat,“ dodal. Změnu na pozici CEO oznámil Amazon během zveřejnění finančních výsledků za třetí čtvrtletí loňského roku, ve kterém dosáhla společnost tržby 96,1 miliardy dolarů.

Jeff Bezos pak pro investory zdůraznil, že nehodlá opustit business ani Amazon, ale jako předseda představenstva bude mít možnost jednak se stále angažovat v důležitých věcech týkajících se Amazonu, ale zároveň bude mít čas a energii, které potřebuje na to, aby se soustředil na své další firmy a projekty jako je Day 1, Fond Bezos Earth, BLue Origin, The Washington Post a další. „Nikdy jsme neměl více energie a rozhodně neodcházím do důchodu. Jsem nadšený z dopadu, který si myslím, že tyto organizace mohou mít. Zároveň mám plnou důvěru v to, že mě Andy nahradí. Ve společnosti je téměř stejně dlouho jako já a bude vynikajícím vůdcem,“ uvedl Bezoz. Velmi zajímavý rozhovor se zakladatelem Amazonu si můžete poslechnout v následujícím videu.