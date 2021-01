ŽIVĚ: Sledujte start rakety Falcon 9 se satelity Starlink do vesmíru

Americkou společnost SpaceX čeká opravdu náročný rok 2021, do kterého hodlá skočit po hlavě. Dnes ve 14:02 našeho času startuje další mise Starlink, kdy raketa Falcon 9 vynese do vesmíru další várku 60 satelitů Starlink, které by opět měly zvýšit rychlost a zvětšit pokrytí Muskova „vesmírného internetu“. Beta testování probíhá v plném proudu. Již od minulého roku se tak děje v USA a Kanadě. Nově také například ve Velké Británii. Seznam zemí se má i nadále pochopitelně rozrůstat, a to třeba o Řecko nebo Argentinu. Starlink je sám o sobě velmi kontroverzní projekt. Odhlédneme-li od skvělého nápadu, čelí společnost velké kritice například kvůli pozorování noční oblohy. Poté, co SpaceX začala satelity potírat speciální barvou, diskuze poněkud utichla. Na každý pád start další várky satelitů můžete sledovat níže.

Pokud jde o další projekty společnosti, v brzké době bychom se mohli dočkat skoku prototypu vesmírné lodi Starship zvaného SN-9. Rovněž by mělo dojit k dokončení následujícího prototypu SN-10. O něco později by mohlo dojít k testování prvního prototypu dvaasedmdesát metrů vysoké nosné rakety Super Heavy. Test by měl spočívat ve skoku do 150 metrů za použití dvou až čtyř motorů Raptor (raketu má ve finále pohánět až 28 těchto motorů). Půjde-li vše podle plánu, ještě letos by mohlo dojít k letu této nosné rakety se Starship na oběžnou dráhu Země.