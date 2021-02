Další střípky o Apple Car: Superrychlé nabíjení i možný odklad představení

Až dosud byly detaily ohledně funkcí a technických specifikací připravovaného autonomního elektrovozu od Applu zahaleny víceméně tajemstvím. Známý analytik Ming-Chi Kuo ale tento týden vnesl do problematiky o něco více světla, a vydal zprávu, ve které přibližuje některé z těchto podrobností. Opět potvrdil zvěsti o tom, že by klíčovým výrobcem budoucího Apple Car měla být společnost Hyundai, a prozradil, že by u vozu mělo být použito šasi, známé jako E-GMP.

Zmíněné šasi společnost Hyundai představila před několika měsíci. Tato nová platforma má spoustu zajímavých vlastností, díky kterým poskytne elektrovozům velkorysý prostor, superrychlé nabíjení (až 80 % kapacity během osmnácti minut) nebo třeba ještě lepší výkon. Platforma je navržena exkluzivně pro elektrovozy, poháněné baterií, a není určena hybridním vozům. Podle oficiálního vyjádření společnosti Hyundai umožňuje tato platforma rychlejší a flexibilnější vývoj produktů, které je možné použít napříč řadou segmentů od výroby sedanů až po SUV. Bezpečnost baterie je u této platformy zajištěna nosnou konstrukcí z oceli s velmi vysokou pevností. Kuo v souvislosti s novými zprávami upozorňuje také na to, že příslušný vývoj může zabrat o něco delší dobu:„Předpokládáme, že Apple vydá svůj Apple Car nejdříve v roce 2025. V případě nových iPhonů uběhne od prvních specifikací k hromadné výrobě obvykle zhruba 18 – 24 měsíců. Vzhledem k déle trvající fázi vývoje, vyšším požadavkům na schválení a komplikovanějšímu řízení dodavatelských řetězců a zcela odlišným prodejním kanálům jsme přesvědčeni o tom, že Apple, který zatím nemá na poli výroby automobilů zkušenosti, má nejspíše již v tuto chvíli problém dodržet termín do roku 2025,“ stojí ve zmíněné zprávě. Kuo v ní rovněž upozorňuje na to, že v závislosti na tom, zda se Apple rozhodne navrhovat vlastní komponenty, se může uvedení automobilu na trh ještě více opozdit. Pokud by se společnost Apple nakonec rozhodla využít zdrojů stávajících automobilek, mohla by tím získat relativně velké množství kvalifikovaných komponent od zavedených a ověřených výrobců.