Úprk Applu z Číny pokračuje. Mimo ní chce vyrábět iPhony a další spoustu produktů

V loňském roce ve světě Applu doslova rezonovalo téma výroby iPhonů, iPadů, Maců i jiných produktů mimo Čínu, ve které do té doby prakticky veškerá výroba probíhala. To se však v souvislosti s obchodní válkou mezi USA a právě Čínou, ze které plynuly možné sankce na produkty dovážené z ní, a koronakrize projevující se zprvu hromadným uzavíráním fabrik nejen na výrobu elektroniky ukázalo jako velmi nešťastné. Apple proto začal výrobu některých svých produktů alespoň částečně přesouvat mimo Čínu a podle zdrojů portálu Nikkei v tom hodlá pokračovat i letos.

Už v průběhu první poloviny letošního roku má být Apple podle zdrojů Nikkei spustit výrobu některých iPhonů a iPadů v Indii a Vietnamu. Poměrně zajímavé je přitom to, že se doposud v Indii Apple zaměřoval jen na výrobu levnějších a zpravidla i starších modelů, ale teď má v plánu v zemi spustit výrobu iPhonů 12. Co se pak týče druhé jmenované země, v té měl doposud v plánu vyrábět “jen” AirPods, avšak i zde se evidentně plány změnili. V zemi se totiž mají kromě AirPods, iPadů či iPhonů vyrábět i HomePody mini. Z Číny by se měla dále informací zdrojů stěhovat i výroba Maců mini, které nově bude Apple alespoň z části vyrábět v Malaisii.

Přestože je stěhování výroby Apple produktů z Číny do řady států mimo ni velmi zajímavé a do značné míry i důležité pro budoucí fungování Applu, běžného uživatele ve výsledku přespříliš zajímat nemusí. Pravdou totiž je, že by si jej neměl prakticky ani všimnout, jelikož by se stěhování nemělo projevit ani kvalitě produktů a nejspíš ani na jejich dostupnosti. Značná část komponentů totiž bude z Číny stále pocházet, kvůli čemuž se nedá tak úplně očekávat například razantní zlepšení dostupnosti budoucích produktů či cokoliv podobného.