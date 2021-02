SpaceX si na dnešní den přichystala testovací let prototypu SN9. Stalo se tak po několikadenním odkladu kvůli problémům s FAA. Let byl naplánován na 20:00 našeho času, nicméně se přibližně o hodinu a půl opozdil. Cílem letu bylo poskočit do 10 kilometrů, „bonusem“ by pak bylo přistát. Vše šlo dobře až do fáze přistání, jelikož SN9 sebou praštil o zem a explodoval. Snad se brzy dozvíme, kde byla chyba. Více z letu můžete vidět v galerii pod tímto odstavcem.