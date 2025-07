Mafia: The Old Country vyjde již 8. srpna. Od 7. července každé pondělí až do vydaní hry uvidíme nějakou dávku informací. Již příští pondělí nás čeká nový gameplay trailer. S blížícím se vydáním rostou obavy hráčů, zda titul skutečně bude stát za to. Snad tímto krokem studio Hangar 13 skeptiky uklidní.