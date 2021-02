S kryptoměnami je to již od dobu jejich vzniku jako na horské dráze – a tím máme na mysli jak popularitu, tak jejich hodnotu. O kryptoměnách se nějakou dobu vždy nemluví až do té doby, dokud jejich cena během několika dnů několikanásobně nevzroste, anebo neklesne. Pokud se chcete do světa kryptoměn vložit, tak máte dvě možnosti, jak začít. Buď s kryptoměnami budete přímo obchodovat stylem koupit – prodat, anebo je budete přímo tzv. těžit na svých zařízeních výpočetním výkonem. Těžit kryptoměny nově můžete i přímo pomocí prohlížeče CryptoTab, který je mimo to dle slov vývojářů opravdu odlehčený a čtyřikrát rychlejší než Google Chrome. Jak tedy těžit kryptoměny na iPhone?

Jak na iPhone těžit kryptoměny

Pokud byste se na vašem iPhonu (či iPadu) chtěli pustit do těžby kryptoměn, tak je nutné, abyste si stáli zmíněný prohlížeč CryptoTab, a to přímo z App Storu, anebo pomocí tohoto odkazu. Poté je postup následující:

Po prvním spuštění si projděte tutoriál a přihlaste se k libovolnému účtu (Google, Facebook, atp.).

Ihned poté už se ocitnete přímo na stránce pro správu těžení kryptoměn.

Na této obrazovce si můžete pomocí posuvníku nastavit, jak rychle budete těžit.

Bohužel, v rámci iOS a iPadOS nelze kryptoměny těžit přímo pomocí hardwaru jablečného zařízení. Namísto toho se využívá tzv. Server Dependent Mining, kdy se určitým způsobem vypočítá výkon vašeho zařízení a tímto výkonem jsou poté kryptoměny těženy na vzdáleném serveru. Pokud doma máte více jablečných zařízení, tak je nezapomeňte do těžby připojit také – stačí se přihlásit do stejného účtu. Rychlost těžby kryptoměn na všech vašich zařízeních lze pak sledovat v políčku Total Remote Mining Speed, níže si pak můžete zobrazit stav vašeho účtu a počet vytěžených kryptoměn. Na tuto obrazovku se můžete kdykoliv přesunout klepnutím na ikonu CryptoTab v levém dolním rohu. Aplikace samozřejmě pro těžení musí běžet na pozadí.

Zdroj: CryptoTab

Samozřejmě ale neočekávejte, že po zapojení všech vašich zařízení do těžby kryptoměn budete za pár dnů boháči – kdyby to bylo jednoduché, tak už jsme boháči naprosto všichni. Ve většině případech platí, že si těžbou kryptoměn na vašich obyčejných zařízeních, které využíváte, vyděláte pár korun. Je totiž nutné započítat také spotřebu elektrické energie – u počítačů k napájení a u přenosných zařízení k nabití baterie. Každopádně, pokud byste chtěli přímo využít k těžení váš počítač, stačí si stáhnout desktopovou aplikaci CryptoTab Browser pomocí tohoto odkazu.