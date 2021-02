Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed či Metro si snadno zahrajete už i na Macích s M1

Přestože nelze Macy v žádném případě označit za stroje hrám zaslíbené, pravdou je, že si na nich lze přeci jen zahrát více než dobře – stačí jen vědět, jak na to. Skvělým řešením jsou například cloudové streamovací služby, které vám umožní zahrát si na Macích i ty největší herní pecky z klasických počítačů, přičemž jediným požadavkem je mít kvalitní internetové připojení. Jednou z nejoblíbenějších služeb tohoto typu je bezesporu GeForce NOW z dílny Nvidie, která umožňuje cloudové hraní na Macích již relativně dlouho. Až nyní však začala ve své aplikaci plně podporovat čipy řady M tepající v nedávno představených MacBoocích Air, Pro a Macích mini.

Služba GeForce NOW nabízí integraci se Steamem či Epic Games Storem a k jejímu využívání stačí podle provozovatele rychlost připojení 25 Mb/s a 5 GHz router. Nvidia nicméně doporučuje alespoň 50 Mb/s, které by měly zajistit již velmi slušný herní komfort s minimálním lagováním či podobnými nepříjemnostmi, což však není v dnešní době až takový problém. Co se pak týče herní nabídky, jelikož jste limitováni de facto jen Steamem či jeho konkurencí ve formě Epic Games Store, dá se s trochou nadsázky říci, že si na Macích s M1 zahrajete téměř cokoliv. Her totiž nabízí služby nepřeberné množství, díky čemuž je ukojení hráčů prakticky zaručené.

Apple produkty můžete zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores