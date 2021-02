Apple Card se dočká s iOS 14.5 vylepšení, které jí může pomoci v celosvětovém rozmachu

O kreditní kartě Apple Card sice není v poslední době téměř slyšet, to však neznamená, že by na ní Apple zanevřel. Naopak v iOS 14.5 pro ní chystá vylepšení, díky kterému by se mohla stát pro uživatele mnohem zajímavější než je tomu doposud, což by mohlo být ve výsledku pozitivní i pro nás. Velký zájem jablíčkářů o Apple Card v zahraničí by totiž mohl Apple přimět zintenzivnit její zajišťování jejího možného rozšíření po celém světě.

Kódy včera vydané bety iOS 14.5 naznačují, že se Apple chystá u své Apple Card umožnit její sdílení s rodinou skrze iCloud, což by mělo uživatelům celkově zjednodušit její používání a zvýšit využitelnost. Pozitivní je pak i to, že svou kartu bude moci sdílet teoreticky s rodinou každý její člen, díky čemuž tak může mít každý člen domácnosti přístup až k šesti Apple Card. Jasně, podobné případy se zcela určitě přespříliš často objevovat nebudou, dá se však očekávat, že vícero karet spolu rodiny sdílet budou.

Apple Card je v současnosti sice dostupná jen v USA, Apple se však nikdy netajil tím, že by s ní rád expandoval i za hranice. V Evropské unii si pak již dokonce v minulosti zařizoval nejrůznější povolení i licence, které by mu měly vstup na zdejší trh umožnit, ale zřejmě zatím nenarazil na partnera, se kterým by dával smysl. Bankovní trhu po celém světě se však vyvíjí relativně rychle a proto je možné, že se příchod Apple Card do Evropy a tedy třeba i do Česka otázkou několika měsíců – tím spíš, kdy může nynější vylepšení zájem o kartu v USA výrazně zvýšit. Vše však ukáže až čas.